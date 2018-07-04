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Зонд зробив детальні знімки загадкових білих плям: неймовірні фото

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Зонд зробив детальні фото загадкових білих плям
Зонд зробив детальні фото загадкових білих плям / Фото з вільних джерел

Космічний апарат Dawn зробив найдетальніші знімки кратера Оккатор на карликовій планеті Церера. Увагу вчених привернули загадкові білі плями, які знаходяться в кратері.

Про це повідомляється на офіційному сайті місії.

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Однією з найбільш цікавих загадок на Церері стали яскраві білі плями, помічені ще на підльоті до планети. Вони знаходяться в центральній частині 92-кілометрового кратера Оккатор. Згодом вдалося отримати знімки плям з високою роздільною здатністю і в профіль, а також встановити мінливість їх блиску, що вказувало на летючість речовини.

Зсуви по верхній кромці валу кратера Оккатор
Зсуви по верхній кромці валу кратера Оккатор

6 червня апарат Dawn вийшов на свою нову робочу еліптичну орбіту, на якій він буде вести дослідження аж до кінця місії, коли запаси гідразину на борту закінчаться (за попередніми оцінками, це відбудеться у вересні). Орбіта дозволяє зонду зближуватися з поверхнею карликової планети на відстань до 35 кілометрів і отримувати детальні знімки поверхні Церери.

Ділянка півніяної частини валу кратера Оккатор
Ділянка півніяної частини валу кратера Оккатор

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Зокрема, в період з 9 по 22 червня Dawn зміг зняти внутрішню частину кратера Оккатор, в якій знаходяться групи плям і ділянки його вала з відстані від 33 до 48 кілометрів до поверхні. Зіставлення цих знімків з даними, отриманими за допомогою спектрометра VIR (Visible and Infrared Mapping Spectrometer) та гамма- і нейтронного детектора GRaND (Gamma Ray and Neutron Detector) дозволяють дізнатися більше про походження найбільших родовищ карбонатів поза Землею, відомих на сьогоднішній день, а також про структуру та склад підповерхневого шару в інших областях Церери.

Групи валунів поблизу східної частини валу кратера Оккатор
Групи валунів поблизу східної частини валу кратера Оккатор

Варто зазначити, що зонд Dawn був запущений в космос 27 вересня 2007 року. У 2011 році він досяг астероїда Веста, де працював до серпня 2012 року, після чого відправився до Церери, яку досліджує з орбіти з березня 2015 року.

Що таке Церера? Це карликова планета, розміщена в середині Сонячної системи. Вона найближча до Землі карликова планета, інколи наближається до нашої планети на відстань 263 мільйонів кілометрів. Спостереження довели, що вона має кулясту форму, на відміну від більшості інших малих тіл, які мають неправильну форму через низьку гравітацію.

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Теги: Техно Космос
Джерело: 24 Канал
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