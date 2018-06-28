Зонд зробив фото астероїда незвичної форми

Японський космічний апарат Hayabusa-2 зробив знімок астероїда Рюгу. Фото зроблене з відстані близько 40 кілометрів. Японці порівняли цей астероїд із дорогоцінним каменем.

Про це повідомляє Pop Sci.

Так, глава проекту Hayabusa-2 Юічі Цуда вважає, що форма астероїда схожа на кристалічну форму флюориту, яку в Японії називають "світловолосий камінь".

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Така цікава форма астероїда свідчать про дивний характер його обертання. Вісь обертання Рюгу майже перпендикулярна до площини екліптики. На думку вчених, це небесне тіло має багато гравітаційних аномалій, а на його екваторі навіть є гора.

Астероїд Рюгу

До речі, Рюгу вважають потенційно небезпечним астероїдом. Тобто теоретично у далекому майбутньому він може зітнутись із Землею. Саме тому його відстежують і ретельно контролюють.

Астероїд має незвичну форму

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