Зоозахисники б'ють на сполох: близько 90 слонів знайшли мертвими у Ботсвані

Зоозахисники повідомили про жахливу знахідку у Ботсвані. Неподалік відомого природного заповідника у цій африканській країні знайшли близько 90 туш слонів.

Про це інформує BBC.

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Зазначається, що за кількістю мертвих слонів, яку побачили у Ботсвані, – це наймасштабніше вбивство цих тварин в Африці.

Я в шоці, я абсолютно вражений. Масштаби браконьєрства за слонами тут є на сьогоднішній день найбільшими, які я коли-небудь бачив або, про які взагалі коли-небудь читав,

– зазначив доктор Майк Чейз із організації "Слони без кордонів".

За його словами, поблизу заповідника у Ботсвані знайшли 87 мертвих слонів.

До речі, популяція слонів у Ботсвані – найбільша у світі, проте рекордсменом ця країна є, на жаль, і у браконьєрстві. Зокрема, браконьєри полюють за бивнями слонів.

Чейз наголосив, що згідно із даними Великого перепису слонів, який проводився у 2015 році, зоозахисники реєструють удвічі більше смертей цих благородних тварин. Відповідно до перепису, в минулому десятилітті загинула третина слонів Африки, а 60% слонів Танзанії були вбиті всього за 5 років.