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      Зоозахисники викупили єнота, якого годували собачим кормом

      -
      Єнот перебуває на карантині / Facebook

      Львівські зоозахисники за гроші небайдужих людей викупили єнота, який жив у поганих умовах. Тваринку вже відправили на карантин, він проходить психічну та фізичну адаптацію.

      Попередній власник єнота годував його собачим кормом та не піклувався взагалі про здоров'я тварини, повідомляє активіст Орест Залипський.

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      19 лютого зоозахисники почали збирати гроші на викуп тварини. Про жахливий стан єнота активістам розповіли знайомі його власника. Господарі відмовлялися надалі доглядати за твариною і пропонували віддати за 5 тисяч 500 гривень.

      За словами активіста Залипського, у єнота діагностували авітаміноз через погане харчування. Він зазначив, що тварина дуже перелякана та не знає, що таке виноград і інші фрукти, бо його годували собачим і котячим кормом низької лінії якості.

      Єнот врятований
      Врятований єнот / Фото: Facebook

      Наразі єнот перебуває на карантині, де проходить психічну і фізичну адаптацію разом з іншими тваринами.

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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Новини України Світ тварин Новини Львова
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