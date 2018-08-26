Зоря – Десна: де дивитися онлайн матч УПЛ

У 6-у турі УПЛ луганська "Зоря" прийматиме чернігівську "Десну", Матч, який розпочнеться о 19:30 в неділю, 26 серпня, буде доступний для перегляду по телебаченню та онлайн.

Матчі луганської "Зорі" в цьому сезоні транслює медіахолдинг "1+1 медіа". Зазвичай матчі луганчан показує канал "2+2". Однак гру проти "Десни" покаже канал "УНІАН".

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Окрім перегляду по телебаченню, трансляція матчу буде доступна й онлайн за посиланням. Трансляція матчу розпочнеться о 19:25, сама гра – о 19:30.

Також на сайті Футбол24 буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу. Огляд гри та голи – на сайті 24 Каналу одразу по закінченні матчу.

Нагадаємо, матч "Зоря" – "Десна" відбудеться у Запоріжжі на стадіоні "Славутич арена". Початок матчу о 19:30 у неділю, 26 серпня.

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