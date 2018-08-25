Зоря – Десна: прогноз букмекерів на матч УПЛ

У матчі 6-го туру УПЛ луганська "Зоря" прийматиме чернігівську "Десну". Перші серед тижня зіграли важкий матч у кваліфікації Ліги Європи, другі ж мали повноцінний тиждень для підготовки до цього матчу. Відтак букмекери оцінили шанси кожної з команд на перемогу.

Нагадаємо, "Зоря" зіграла у нічию 0:0 з "РБ Лейпциг". При цьому луганська команда з 16-ої хвилини грала у меншості.

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Попри це, саме "Зоря" є фаворитом цього матчу. У PariMatch коефіцієнт на їх перемогу – 1,82. Перемога "Десни" – 4,30. Нічия у цьому матчі – 3,65.

Дещо вищі коефіцієнти на цей матч – у "Фаворит спорт". Там перемога "Зорі" отримала 1,94, а перемога "Десни" – 4,40. Зате тут менший коефіцієнт на нічию – 3,25.

На Marathon bet на "Зорю" стоїть коефіцієнт 1,79. Перемога "Десни" – 4,80. На те, що команди зіграють у нічию – 3,64.

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Нагадаємо, матч "Зоря" – "Десна" відбудеться у Запоріжжі у неділю, 26 серпня. Початок матчу о 19:30.

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