Зоря – Десна: відео голів та моментів матчу УПЛ

Чернігівська "Десна" завдяки голам Старенького та Безбородька здобула впевнену перемогу над луганською "Зорею".

"Десна" відкрила рахунок у матчі вже на 11 хвилині – Сергій Старенький відзначився у сітці воріт господарів завдяки удару з далекої відстані.

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Другий гол чернігівці забили у другому таймі. Мостовий класним розрізним пасом вивів Безбородька один на один з Махарадзе, а той, обігравши його на ривку, забив у пусті ворота – 0:2.

Таким чином, перегравши команду Юрія Вернидуба, "Десна" набрала шість очок та вийшла на шосте місце в турнірній таблиці УПЛ. "Зоря", у свою чергу, залишилася з 8 пунктами на 5 сходинці.

Відео голів та моменті матчу Зоря – Десна

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