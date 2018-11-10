Зоря – Карпати: відео голів

Ще у першому таймі між луганською "Зорею" та львівськими "Карпатами" кожна з команд забила у ворота суперників.

На 16-ій хвилині зустрічі вперед вийшли луганці. Їм вдалася атака лівим флангом, яка закінчилася ударом Хомченовського з близької відстані. У цьому моменті варто відзначити помилку півзахисників "Карпат", які дали можливість супернику пробити.

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Відео голу Хомченовського у ворота "Карпат"

Відповіли на це "Карпати" на 33-ій хвилині. Львів’яни отримали право на штрафний. Кльоц лише покотив м’яч на Шведа, і Мар’ян, зручно підробивши собі його під удар, потужно пробив з-за меж штрафного майданчика. Оминувши всіх, м’яч влетів під дальню штангу воріт.

Відео голу Шведа у ворота "Зорі"

А вже через декілька хвилин "Карпати" могли вийти вперед. Однак м’яч після удару Карраскаля влучив у штангу.