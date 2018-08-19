Зоря – Олімпік: де дивитися онлайн матч УПЛ

Один з центральних матчів 5-го туру УПЛ між луганською "Зорею" та донецьким "Олімпіком" транслюватиме один з українських телеканалів. Він ж його покаже і онлайн.

Зазвичай матчі "Зорі" в УПЛ транслює телеканал "2+2", який входить в медіахолдинг "1+1 медіа". Однак цього разу трансляцію цього матчу передали на інший канал холдингу – "УНІАН". Саме він покаже матч, який розпочнеться о 19:30.

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Доступний матч буде і до перегляду онлайн за посиланням.

Текстову онлайн-трансляцію проведе сайт Футбол24, огляд матчу та відео голів – на сайті 24 Каналу по закінченні гри.

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