Зоря – Олімпік: відеоогляд матчу

У матчі 5-го туру УПЛ луганська "Зоря" приймала донецький "Олімпік". Команди не забили голів у цьому матчі, хоча нагоди відзначитися були.

Найбільшу небезпеку мали моменти у виконані бразильця Рафаеля. Перший раз він після скидки пробив точно в руки Кринському. У другому моменті Балашов вже з порежніх воріт виніс м'яч після швидкої атаки луганців.

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"Олімпік" міг вийти вперед завдяки голу зі штрафного. Але Ксьонз пробив вище воріт.

Відеоогляд матчу "Зоря" – "Олімпік"

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