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ДТП В ПОЛЬЩІ З УКРАЇНЦЯМИ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ СКАСУВАННЯ СПОЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ

Зоря – Олімпік: відеоогляд матчу

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Зоря – Олімпік відео моментів матчу
Зоря – Олімпік відео моментів матчу / ФК "Зоря"

У матчі 5-го туру УПЛ луганська "Зоря" приймала донецький "Олімпік". Команди не забили голів у цьому матчі, хоча нагоди відзначитися були.

Найбільшу небезпеку мали моменти у виконані бразильця Рафаеля. Перший раз він після скидки пробив точно в руки Кринському. У другому моменті Балашов вже з порежніх воріт виніс м'яч після швидкої атаки луганців.

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"Олімпік" міг вийти вперед завдяки голу зі штрафного. Але Ксьонз пробив вище воріт.

Відеоогляд матчу "Зоря" – "Олімпік"

 

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Теги: Новини спорту УПЛ Футбол ФК Зоря ФК Олімпік
Джерело: 24 Канал
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