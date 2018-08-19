Зоря – Олімпік: відеоогляд матчу
У матчі 5-го туру УПЛ луганська "Зоря" приймала донецький "Олімпік". Команди не забили голів у цьому матчі, хоча нагоди відзначитися були.
Найбільшу небезпеку мали моменти у виконані бразильця Рафаеля. Перший раз він після скидки пробив точно в руки Кринському. У другому моменті Балашов вже з порежніх воріт виніс м'яч після швидкої атаки луганців.
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"Олімпік" міг вийти вперед завдяки голу зі штрафного. Але Ксьонз пробив вище воріт.
Відеоогляд матчу "Зоря" – "Олімпік"
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Джерело: 24 Канал
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