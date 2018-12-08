Луганська "Зоря" на домашньому полі перемогла "Арсенал-Київ" у рамках 18 туру української Прем'єр-ліги.

Зоря – Арсенал-Київ 3:0

Голи: Караваєв, 36 (пен.), Громов, 51, Каменюка, 80

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У першому таймі луганська "Зоря" тотально володіла ситуацією на полі, маючи щонайменше 5 моментів, щоб забити гол. Однак відкрити рахунок у матчі луганчанам лише вдалося реалізувавши пенальті.

На 35-й хвилині Караваєв пробив по воротах суперника з-за меж штрафного і потрапив точно в руку Зозулі, який отримав попередження і пенальті у власні ворота. Реалізувати 11-метровий удар вдалося тому ж Караваєву – голкіпер "канонірів" вгадав напрямок удару, але не зміг дотягнутися до м'яча.

Вже на початку другої половини зустрічі "Зорі" вдалося подвоїти перевагу. Арвеладзе однією передачею через всю половину поля суперника вивів Громова до воріт, а Артему залишалося переграти Сітало, з чим він і впорався – 2:0.

А вже наприкінці зустрічі луганчани довели рахунок до розгромного, коли Каменюка точно пробив з гострого кута після проходу в штрафну з лівого флангу. Дебютний м'яч футболіста після повернення на футбольне поле.

Таким чином, "Зоря" з 28 очками пішла "зимувати" на 4 сходинці у турнірній таблиці УПЛ. "Арсенал-Київ" залишився на дні турнірної таблиці.

Відеоогляд матчу Зоря – Арсенал-Київ

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