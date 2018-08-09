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Зоря – Брага: де дивитися онлайн матч Ліги Європи

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Зоря – Брага дивитися онлайн матч Ліги Європи
Зоря – Брага дивитися онлайн матч Ліги Європи

Луганська "Зоря" матч проти португальської "Браги" зіграє у четвер, 9 серпня. Цей матч буде доступний українським глядачам як по телебаченню, так і онлайн.

Трансляцію матчів "Зорі"в цьому сезоні здіснює "1+1 Медіа". Саме на каналі цієї мережі "2+2" і відбудеться трансляція матчу. Розпочнеться вона в 21:25.

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Варто зазначити, що перегляд матчу буде доступний на сайті телеканалу онлайн.

Окрім того текстову онлайн-трансляцію матчу проведе сайт Футбол24. Огляд матчу та відео голів – одразу після закінчення гри на сайті 24 Каналу.

Нагадаємо, матч між "Зорею" та "Брагою" відбудеться у четвер, 9 серпня, у Запоріжжі на "Славутич арена". Гра розпочнеться о 21:30. Матч-відповідь відбудеться в Португалії 16 серпня.

До слова, вже відомо, з ким зіграє "Зоря" у випадку проходу "Браги".

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Теги: Новини спорту Футбол Ліга Європи ФК Зоря
Джерело: 24 Канал
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