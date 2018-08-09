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"Зоря" зіграла у результативну нічию з "Брагою" у Лізі Європи

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Зоря – Брага результат матчу Ліги Європи
Зоря – Брага результат матчу Ліги Європи

Луганська "Зоря" у матчі проти португальської "Браги" грала на рівних проти суперника. І після пропущеного голу зуміла швидко відігратися.

 

Зоря – Брага 1:1
Голи: Караваєв, 72 – Орта, 69

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Головний тренер "Зорі" Юрій Вернидуб здивував тим, що у цьому матчі у воротах вийшов бразилець Луїс Феліпе. За луганську команду зіграло ще два його співвітчизники – Сілас та Рафаель. Значно більше бразильців у цьому матчі зіграло за "Брагу" – аж вісім гравців.

Правда забивали у цьому матчі португальці та українці. Першими забили гості. Рікардо Орта в дотик пробив по воротах, коли до нього потрапив м'яч після подачі з флангу. Захисники "Зорі" не зуміли винести м'яч у цьому моменті.

Ще до цього Орта міг забити тричі. Перший раз ще у першому таймі, але не реалізував вихід на ворота "Зорі". У другому таймі спочатку він наважився на потужний удар здалеку з під захисника. Феліпе перевів м'яч на кутовий. Найбільш небезпечний момент –  коли захисники залишили його без нагляду у штрафному майданчику. Але м'яч після його удару влучив у перекладину воріт.  

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Та вже за три хвилини після пропущеного голу "Зоря" зрівняла рахунок. Цього разу захисники "Браги" залишили без нагляду Караваєва. Українець теж вирішив потужно в дотик пробити по воротах. Удар був влучний та недосяжний для воротаря.

Більше команди не забивали. Відтак питання виходу у наступний раунд вирішиться вже у Португалії 16 серпня. 

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Теги: Футбол Новини спорту ФК Зоря Ліга Європи
Джерело: 24 Канал
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