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Зоря – Брага: прогноз букмекерів на матч Ліги Європи

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Зоря – Брага прогноз букмекерів на матч Ліги Європи
Зоря – Брага прогноз букмекерів на матч Ліги Європи

Луганська "Зоря" у кваліфікації Ліги Європи зіграє проти португальської "Браги". Букмекери у цьому матчі більше переваги віддають гостям зустрічі.

Букмекерська контора William Hill коефіцієнт на перемогу "Зорі" виставила на рівні 3,50. У той час як на "Брагу" – 2,20. Нічия у цьому матчі – 3,10.

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Аналогічні коефіцієнти на цей матч і у PariMatch – 3,55 на "Зорю" та 2,12 на "Брагу". Нічия між командами – 3,35. Не надто вірять букмекери й в те, що "Зорі" вдасться пройти у наступний раунд – 3,77 на це. Щодо "Браги", то коефіцієнт на їх прохід – 1,27.

Ті ж 3,55 на перемогу "Зорі" дає і "Фаворит спорт". Стільки ж – на прохід луганчан у наступний раунд. На перемогу "Браги" у матчі в Запоріжжі 2,17. Нічия у матчі – 3,05. На те, що португальська команда пройде "Зорю" у цьому двоматчевому протистоянні – 1,27.

Найбільший коефіцієнт на перемогу "Зорі" виставили у Marathon bet – 3,95. У той час як на перемогу "Браги" 2,23. Нічия – 3,04. При цьому на прохід "Зорі" у наступний раунд коефіцієнт майже рівний з рештою букмекерських контор – 3,52. На прохід "Браги" – 1,31.

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Нагадаємо, матч між "Зорею" та "Брагою" відбудеться у четвер, 9 серпня, у Запоріжжі на "Славутич арена". Гра розпочнеться о 21:30. Матч-відповідь відбудеться в Португалії 16 серпня.

Варто додати, що вже відомо, з ким зіграє "Зоря" у випадку проходу "Браги".

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Теги: Футбол Новини спорту Ліга Європи ФК Зоря
Джерело: 24 Канал
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