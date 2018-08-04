"Зоря" та "Чорноморець" розійшлися бойовою нічиєю

У матчі третього туру УПЛ луганська "Зоря" приймала одеський "Чорноморець".

Луганчанам вдалося забити у першому таймі. Рафаель з подачі Арваладзе головою відправив м'яч у правий кут воріт Литовченка – 1:0. Після пропущеного голу одесити кинулись у контратаку, але мало що у них виходило.

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У другому таймі "Чорноморець" більше вирізнявся гольовими моментами, і один все таки вдалося реалізувати. Савченко мало не порвав сітку воріт за спиною Махарадзе і прямим ударом зі штрафного пробив без шансів для голкіпера – 1:1.

Кінцівка матчу залишилася за "Зорею", але підійти до воріт суперника виявлялося досить проблематично.

"Зоря" та "Чорноморець" набрали по одному очку і знаходяться поруч у турнірній таблиці. У наступному турі "Зоря" на виїзді зіграє з "Карпатами", а "Чорноморець" вдома прийме "Десну".

Зоря – Чорноморець 1:1

Голи: Рафаель, 23 – Савченко, 59

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