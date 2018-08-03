Зоря – Чорноморець: прогноз букмекерів на матч УПЛ

Луганська "Зоря" у матчі третього туру УПЛ прийматиме одеський "Чорноморець". Букмекери віддали перевагу саме господарям поля.

Попри те, що обидві команди мають однакову кількість очок після двох турів, саме луганчани є беззаперечними фаворитами цього протистояння.

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У PariMatch коефіцієнт на перемогу "Зорі" виставили на рівні 1,51. Перемога "Чорноморця" – 6,70. На те, що команди зіграють у нічию – 4,10.

При цьому букмекери не надто вірять у те, що "Чорноморцю" вдасться забити більше, аніж один гол – "тотал більше 2,0" оцінено в 14,5. У той час як така ж ставка на "Зорю" – лише 2,55.

Ще більший коефіцієнт на перемогу "Чорноморця" виставив "Фаворит" – 7,00. Перемога "Зорі" теж оцінена дещо вище – 1,56. Зате нічия між цими командами має менший показник – 3,80.

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Найбільший же коефіцієнт на одеситів дав Marathon bet – 7,40. У той час як на перемогу "Зорі" – ті 1,51. Як і 4,10 на нічию у матчі.

Варто зазначити, що "Чорноморець" опинився серед команд УПЛ вже після того, як вилетів до Першої ліги. Через те, що ФК "Полтава" вирішила не брати участь в турнірі, одеську команду довелося повертати в УПЛ. На той час частина гравців "Чорноморця" покинула клуб, тож головному тренеру Ангелу Червенкову довелося збирати команду мало не заново. Попри це, "моряки" у першому турі дещо неочікувано обіграли "Олімпік", а у другому турі мінімально поступилися "Карпатам".

"Зоря" ж готується до єврокубків. Вже у четвер, 9 серпня, команді грати перший матч проти португальської "Браги". Щодо чемпіонату, то луганці стартували з перемоги над "Маріуполем", а після того поступилися "Олександрії", коли їм довелося догравати матч у меншості через травму Артема Громова (заміни до цього часу вже були використані).

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