Зоря – Чорноморець: відео голів та моментів матчу

Луганська "Зоря" зіграла внічию у матчі проти одеського "Чорноморця".

Першими відкрили рахунок у протистояння підопічні Юрія Вернидуба – Рафаель да Сілва на 23 хвилині вивів свою команду вперед після того, як вдало поборовся у штрафній суперника під час подачі з кутового. Втім, футболістам "Зорі" не вдалося втримати переможний рахунок у матчі.

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"Моряки" все ж змогли відновити паритет у грі та довести рахунок до нічийного – Олексію Савченку вдався точний удар зі штрафного на 59 хвилині.

Після цього туру "Зоря" і "Чорноморець" набрали по 4 очки, розташувавшись на 5 та 4 місцях відповідно.

Відео голів та моментів матчу Зоря – Чорноморець

Зоря – Чорноморець 1:1

Голи: Рафаель Да Сілва, 23 – Савченко, 59

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