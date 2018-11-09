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      Зоря – Карпати: прогноз букмекерів на матч УПЛ

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      Зоря – Карпати прогноз букмекерів
      Зоря – Карпати прогноз букмекерів

      У суботу, 10 листопада, луганська "Зоря" прийматиме львівські "Карпати". Команди у турнірній таблиці розділяє лише два очки, тому це буде доволі напружений бій за потрапляння у топ-6. Букмекери оцінили шанси кожної з команд на перемогу.

      Гра першого кола між "Карпатами" і "Зорею" завершилась перемогою гостей з рахунком (1:0), гол на свій рахунок записав Харатін. Та гра стала останньою під керівництвом Олега Бойчишина. У складі львів’ян грають екс-футболісти "Зорі": Микита Шевченко і Олег Бородай, для яких матч зі своїм колишнім клубом матиме особливий підтекст. Отже матч між двома самобутніми колективами обіцяє бути бойовим і безкомпромісним. Втрата очок ускладнить долю обом командам.

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      У PariMatch найбільший коефіцієнт на перемогу "Зорі" – 1,72. У той час як перемога "Карпат" отримала показник у 5,50. Нічия у цьому матчі – 3,70.

      "Фаворит спорт" оцінив перемогу луганчан дещо нижче – 1,69. Щодо перемоги львів'ян то тут коефіцієнт теж 5,50. На те, що команди зіграють у нічию – 3,30.

      У Marathon bet на луганчан дають 1,71. При цьому перемога "Карпат" має найнижчий показник – 5,30. Нічия між цими командами – 3,50.

      Нагадаємо, що матч УПЛ "Зоря" – "Карпати" відбудеться 10 листопада. Початок – о 17:00.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Футбол Спорт УПЛ ФК Карпати ФК Зоря
      Джерело: 24 Канал
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