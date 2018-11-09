У суботу, 10 листопада, луганська "Зоря" прийматиме львівські "Карпати". Команди у турнірній таблиці розділяє лише два очки, тому це буде доволі напружений бій за потрапляння у топ-6. Букмекери оцінили шанси кожної з команд на перемогу.

Гра першого кола між "Карпатами" і "Зорею" завершилась перемогою гостей з рахунком (1:0), гол на свій рахунок записав Харатін. Та гра стала останньою під керівництвом Олега Бойчишина. У складі львів’ян грають екс-футболісти "Зорі": Микита Шевченко і Олег Бородай, для яких матч зі своїм колишнім клубом матиме особливий підтекст. Отже матч між двома самобутніми колективами обіцяє бути бойовим і безкомпромісним. Втрата очок ускладнить долю обом командам.

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У PariMatch найбільший коефіцієнт на перемогу "Зорі" – 1,72. У той час як перемога "Карпат" отримала показник у 5,50. Нічия у цьому матчі – 3,70.

"Фаворит спорт" оцінив перемогу луганчан дещо нижче – 1,69. Щодо перемоги львів'ян то тут коефіцієнт теж 5,50. На те, що команди зіграють у нічию – 3,30.

У Marathon bet на луганчан дають 1,71. При цьому перемога "Карпат" має найнижчий показник – 5,30. Нічия між цими командами – 3,50.

Нагадаємо, що матч УПЛ "Зоря" – "Карпати" відбудеться 10 листопада. Початок – о 17:00.

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