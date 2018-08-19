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ДТП В ПОЛЬЩІ З УКРАЇНЦЯМИ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ СКАСУВАННЯ СПОЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ

"Зоря" не зуміла обіграти "Олімпік"

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"Зоря" зіграла у нічию з "Олімпіком"
"Зоря" зіграла у нічию з "Олімпіком" / ФК "Зоря"

Єдиним матчем 5-го туру УПЛ, в якому глядачі не побачили забитих голів, стала гра між луганською "Зорею" та донецьким "Олімпіком".

Зоря – Олімпік 0:0

Луганці лише за три до того провели важким матч у Португалії проти "Браги", де зуміли здобути путівку у плей-оф кваліфікації, зігравши у результативну нічию 2:2.

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"Олімпік" ж мав достатньо часу, щоб підготуватися до цієї гри. Однак це не допомогло команді хоча б забити гол. Загалом глядачі на трибунах "Славутич арени" у Запоріжжі голів не побачили. Обидві команди створили обмаль моментів.

Команди так і зіграли у безгольову нічию, набравши в підсумку по одному очку. Тепер у "Зорі" вісім балів у активі й п’ята сходинка турнірної таблиці. "Олімпік" розмістився на шостому місці з шістьма балами.

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Теги: Футбол Новини спорту ФК Зоря ФК Олімпік УПЛ
Джерело: 24 Канал
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