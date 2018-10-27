Луганська "Зоря" у 13-у турі приймала у Запоріжжі "Олександрію". Невдалі результати луганчан викинули їх з топ-6. Тож підопічним Юрія Вернидуба треба було перемагати, щоб залишитися серед претендентів на єврокубки на наступний сезон.

Зоря – Олександрія 0:0

Однак матч закінчився без забитих голів. А сама гра відбулася за малої кількості моментів. "Олександрія" діяла на контратаках (момент у Шастала у першому таймі). "Зорі" ж відзначитися завадила надійна гра у воротах суперників Паньківа (удар Громова під перекладину воріт).

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Другий тайм теж був скромним на моменти. Все у цій грі міг вирішити єдиний гол. Однак його так і не було забито. Хоча Михайличенко мав чудову нагоду наприкінці матчу відзначитися. Та знову вище всіх похвал зіграв Паньків, відбивши гарматний постріл суперника. До слова, цей момент схожий з голом Кендзьори з "Динамо" у ворота "Ренна" у Лізі Європи.

Відео моментів матчу Зоря – Олександрія

Команди зіграли у нічию. "Олександрія" зберегла за собою третє місце. "Зоря" ж і надалі сьома. Тепер на шостій позиції "Десна", яка обіграла "Маріуполь".