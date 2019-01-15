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      "Зоря" підписала вихованця найсильнішого клубу Сербії: відео

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      Клуб Юрія Вернидуба отримав нового нападника
      Клуб Юрія Вернидуба отримав нового нападника / footboom.com

      Луганська "Зоря" офіційно оформила перший трансфер у 2019 році. Лави луганців поповнив нападник Неманья Іванович.

      Контракт підписаний із сербським гравцем строком на два роки, повідомляє офіційний сайт "Зорі".

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      Водночас у "Зорі" не розкривають інші деталі угоди, зокрема вартість легіонера. За даними Transfermarkt, Іванович коштує 250 тис. євро.

       

       

      Останнім місцем роботи форварда був белградський футбольний клуб "Сінджеліч".

      Неманья Іванович – вихованець одного з найбільш титулованих клубів Сербії "Црвени Звєзди". Його зріст 185 см, а робоча нога – права. У поточному сезоні за "Сінджеліч", який виступає в другій лізі Сербії, нападник провів 22 матчі, в яких забив 5 голів та віддав одну результативну передачу.

      Додамо, що лави "Зорі" сьогодні також поповнив захисник Максим Білий.

       

       

      Нагадаємо, що луганська "Зоря" вирішила розірвати контракт з українським центральним оборонцем.

      Теги: Спорт
      Джерело: 24 Канал
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