"Зоря" підпише чергового новачка з Бразилії

Луганська "Зоря" продовжує підсилювати склад команди. Цього разу новачком команди має стати гравець з Бразилії.

Про це заявив генеральний директор "Зорі" Сергій Рафаїлов у коментарі FootballHub.

"Найближчим часом приїде футболіст, з яким ми вже давно контактуємо і ведемо перемовини з його нинішнім клубом. Не хочу казати наперед, але ми досягли домовленості, ніби агент взяв квитки і у п’ятницю вони повинні вилітати. Цей футболіст, котрий до нас приїде – подавав великі надії, але в Бразилії така ситуація, що, якщо до 22 років його нікуди не продали, про нього всі забувають", – розповів Сергій Рафаїлов.

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Варто додати, що в це міжсезоння "Зоря" вже поповнилася одним форвардом з Бразилії. Форвард Рафаель Сілва перебрався до луганського клубу із "Оесте".

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