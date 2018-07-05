"Зоря" посилиться бразильським гравцем

Бразильський нападник Рафаель Сілва найближчим часом стане гравцем луганської "Зорі".

Форвард, який свого часу програв в Японії, прибув до Запоріжжя, де вже успішно пройшов медобстеження в клубі, повідомляє прес-служба луганчан.

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Рафаель Сілва народився в бразильському місті Каскавел. Потім перебрався в Сан-Паулу. У футбольної географії у гравця поки що були лише Бразилія ("Луверденсе", 32 гри, 5 голів, 3 передачі та "Асосіасао Атлетика Понте-Прета", 14 ігор і 2 голи) і Японія ("Албірекс Ніїгата").

Сілва грає на позиції форварда, але може діяти на позиціях лівого або правого вінгера.