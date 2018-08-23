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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Зоря – РБ Лейпциг: де дивитися онлайн матч Ліги Європи

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Зоря – РБ Лейпциг дивитися онлайн матч Ліги Європи 23 серпня
Зоря – РБ Лейпциг дивитися онлайн матч Ліги Європи 23 серпня

Ситуація в українському футболу на початку сезону 2018-2019 склалася таким чином, що українські глядачі можуть не побачити матчі єврокубків. Однак гра "Зорі" проти "РБ Лейпциг" буде доступною для перегляду по телебаченні та онлайн.

Варто відзначити, що питання трансляції цього матчу вирішувалося в останні дні. Адже матчі плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів та Ліги Європи йдуть в пакеті разом з матчами групової стадії. Відтак УЄФА продає їх одному з телеканалів. Однак жоден з українських телеканалів не купив пакет трансляції на наступні три роки (сезони 2018-2021). Тож українські глядачі поки не мають гарантії, що матчі єврокубків покажуть на українському телебаченні. Та на матчі плей-оф українські медіа домовилися за трансляцію. Матчі "Зорі" покаже канал "2+2". При цьому до останнього у розкладі каналу стояли серіали, які мали показувати в цей час.

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Показ матчу розпочнеться о 21:25. сама гра стартує о 21:30.

Окрім перегляду по телебаченні, гру можна буде передивитися онлайн на офіційному сайті телеканалу за посиланням.

Текстову онлайн-трансляцію проведе сайт Футбол24. Огляд матчу та відео голів – на сайті 24 Каналу по закінченні матчів.

Нагадаємо, матч "Зоря" – "РБ Лейпциг" відбудеться у четвер, 23 серпня, у Запоріжжі.Матч-відповідь запланований на 30 серпня. Переможець цієї пари потрапить до групового турніру Ліги Європи.

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Теги: Новини спорту Футбол ФК Зоря Ліга Європи
Джерело: 24 Канал
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