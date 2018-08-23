"Зоря" у меншості зіграла у нічию з "РБ Лейпциг" у Лізі Європи

У матчі між "Зорею" та "РБ Лейпциг" вирішиться доля одного з місць у груповому етапі Ліги Європи. Після напруженого матчу вирішення цього питання переноситься до Німеччини.

Зоря – РБ Лейпциг 0:0

Вилучення: Лєднєв, 16

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Найважливіший епізод матчу трапився на 16-ій хвилині, коли "Зоря" залишилася у меншості. Богдан Лєднєв не стримав своїх емоцій, коли йому наступили на ногу. І арбітр матчу вирішив його видалити з поля. Так українська команда залишилася у меншості.

Такий перебіг подій змісив "Зорю" більше грати від оборони. Що їм і вдавалося. Хоча до кінця матчу німецька команда мала 30-ть моментів поблизу воріт Луїса Феліпе. Та реалізувати хоча б один з них "бики" не зуміли. Особливо гостро було наприкінці матчу, та бразильський воротар справився з небезпечними ударами суперника.

"Зоря" на це все відповіла 6-ма моментами поблизу воріт суперника. Лише два удари з них прийшлися в площину воріт "РБ Лейпциг".

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Відтак команди грають у нічию. І власника місця у групі Ліги Європи визначать вже у четвер, 30 серпня, у Німеччині.

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