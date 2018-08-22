19:39
22 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
15°C
23°C 14°C
  • четвер
    23°C 11°C
  • п'ятниця
    27°C 10°C
  • субота
    29°C 13°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Джигурда керує картонним роботом. Жириновський дає уроки англійської
Вєсті Кремля
21:16, 21 серпня
Вєсті.UA. Поплавський подався в лікарі. Медіаімперія Медведчука
Вєсті.UA
21:02, 21 серпня
Схеми Януковича живуть і процвітають, або Чому за промахи будівельників покарали лікарів
ЦРУ
09:00, сьогодні
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Школа по-радянськи
Згадати все
22:58, 17 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини спорту
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Чи має шанси "Зоря" у матчі проти "Рб Лейпциг": прогноз букмекерів на матч Ліги Європи

45 Читать новость на русском
Зоря – РБ Лейпциг прогноз букмекерів на матч Ліги Європи
Зоря – РБ Лейпциг прогноз букмекерів на матч Ліги Європи / ФК "Зоря"

Останнім суперником луганської "Зорі" для потрапляння у груповий етап Ліги Європи стане німецький "РБ Лейпциг". Перший матч команди проведуть у Запоріжжі в четвер, 23 серпня.

Німецький "РБ Лейпциг" – потужніший суперник, аніж португальська "Брага", з якою "Зоря" грала у попередньому раунді. Відтак букмекерські контори віддають перевагу саме супернику українського клубу, навіть в домашньому матчі. А також у протистоянні загалом.

Читайте також: Стало відомо, хто транслюватиме матчі "Зорі" у Лізі Європи

У букмекерській конторі William Hill коефіцієнт на перемогу "Зорі" – 5,00. У той час як на перемогу "РБ Лейпциг" – 1,60. Нічия у матчі – 4,20. При цьому шанси на прохід "Зорі" доволі незначні – 9,00 на противагу 1,05 на німецький клуб.

Менше оцінюють шанси "Зорі" у матчі в Запоріжжі, але більше дають на прохід у цій парі в PariMatch. На перемогу луганської команди у матчі 23 серпня в Україні коефіцієнт 5,50. А на підсумкову перемогу та прохід у групу Ліги Європи – 8,00. У той час як на перемогу "РБ Лейпциг" приймають ставки з коефіцієнтом 5,50, а на прохід – 1,06. Нічия у матчі в Запоріжжі – 4,10.

Читайте також: Скільки зароблятиме Ребров у "Ференцвароші"

Найменший коефіцієнт (відтак найбільші шанси) на прохід "Зорі" за сумою двох матчів дає "Фаворит спорт" – 6,75. При цьому перемога луганської команди у матчі в Запоріжжі – 5,75. На те, що перший матч виграє німецька команда – 1,57. Загальний успіх "РБ Лейпциг" у матчі із "Зорею" – 1,10. Якщо матч в Україні закінчиться в нічию – 4,00.

Щодо Marathon bet, то в них коефіцієнт на перемогу "Зорі" найбільший – 6,05. Щодо "РБ Лейпциг", то коефіцієнт їх перемоги –1,615. Якщо команди зіграють у нічию – 4,05. Прохід "Зорі" – 7,10, прохід "РБ Лейпциг" – 1,103.

Нагадаємо, матч "Зоря" – "РБ Лейпциг" відбудеться у четвер, 23 серпня, у Запоріжжі. Початок о 21:30. Матч-відповідь запланований на 30 серпня. Переможець цієї пари потрапить до групового турніру Ліги Європи.

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

Теги: ФК Зоря Ліга Європи Футбол Новини спорту
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
ТОП-3 корисних ґаджети для школярів
сьогодні, 19:31 ТОП-3 корисних ґаджети для школярів
Подорожі Україною: неймовірні місця Луганщини, про які Ви не знали
сьогодні, 18:00 Подорожі Україною: неймовірні місця Луганщини, про які Ви не знали
Андрій Шляхтін
Чи може кросовер замінити спорткар? Тест-драйв BMW X4 від Авто24
сьогодні, 11:00 Чи може кросовер замінити спорткар? Тест-драйв BMW X4 від Авто24
США показали українцям приклад, як судити злочинців – Пола Манафорта визнали винним
сьогодні, 17:02 США показали українцям приклад, як судити злочинців – Пола Манафорта визнали винним
Блог Соцмережі
Все дуже серйозно: по Трампу завдали подвійного удару
сьогодні, 16:20 Все дуже серйозно: по Трампу завдали подвійного удару
Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
 13 серпня 2012 , 08:00
Відео бою Ломаченко – Лінарес
 13 травня , 06:44
Сем Куеррі виграв вже 4-й трофей у сезоні
 2 серпня 2010 , 18:35
26 очок Дірка Новіцкі не допомогли "Далласу" здолати "Мемфіс"
 16 квітня 2013 , 11:05
Ідейє: Не було бажання дивитися на барикади
 15 березня 2014 , 16:27
В Україні отруїлися 10 юних футболістів
 22 червня 2015 , 11:06
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук