Чи має шанси "Зоря" у матчі проти "Рб Лейпциг": прогноз букмекерів на матч Ліги Європи

Останнім суперником луганської "Зорі" для потрапляння у груповий етап Ліги Європи стане німецький "РБ Лейпциг". Перший матч команди проведуть у Запоріжжі в четвер, 23 серпня.

Німецький "РБ Лейпциг" – потужніший суперник, аніж португальська "Брага", з якою "Зоря" грала у попередньому раунді. Відтак букмекерські контори віддають перевагу саме супернику українського клубу, навіть в домашньому матчі. А також у протистоянні загалом.

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У букмекерській конторі William Hill коефіцієнт на перемогу "Зорі" – 5,00. У той час як на перемогу "РБ Лейпциг" – 1,60. Нічия у матчі – 4,20. При цьому шанси на прохід "Зорі" доволі незначні – 9,00 на противагу 1,05 на німецький клуб.

Менше оцінюють шанси "Зорі" у матчі в Запоріжжі, але більше дають на прохід у цій парі в PariMatch. На перемогу луганської команди у матчі 23 серпня в Україні коефіцієнт 5,50. А на підсумкову перемогу та прохід у групу Ліги Європи – 8,00. У той час як на перемогу "РБ Лейпциг" приймають ставки з коефіцієнтом 5,50, а на прохід – 1,06. Нічия у матчі в Запоріжжі – 4,10.

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Найменший коефіцієнт (відтак найбільші шанси) на прохід "Зорі" за сумою двох матчів дає "Фаворит спорт" – 6,75. При цьому перемога луганської команди у матчі в Запоріжжі – 5,75. На те, що перший матч виграє німецька команда – 1,57. Загальний успіх "РБ Лейпциг" у матчі із "Зорею" – 1,10. Якщо матч в Україні закінчиться в нічию – 4,00.

Щодо Marathon bet, то в них коефіцієнт на перемогу "Зорі" найбільший – 6,05. Щодо "РБ Лейпциг", то коефіцієнт їх перемоги –1,615. Якщо команди зіграють у нічию – 4,05. Прохід "Зорі" – 7,10, прохід "РБ Лейпциг" – 1,103.

Нагадаємо, матч "Зоря" – "РБ Лейпциг" відбудеться у четвер, 23 серпня, у Запоріжжі. Початок о 21:30. Матч-відповідь запланований на 30 серпня. Переможець цієї пари потрапить до групового турніру Ліги Європи.

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