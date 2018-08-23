Зоря – РБ Лейпциг: відеоогляд матчу Ліги Європи

У матчі між "Зорею" та "РБ Лейпциг" команди голи у першому таймі не забивали. Натомість Богдан Лєднєв залишив українську команду у меншості.

На 15-хвилині матчу Саррачі наступив на ногу українському півзахиснику. Чи зробив це уругвайський захисник "РБ Лейпциг" навмисно не можна сказати. Однак Лєднєв у цьому епізоді повів себе неправильно. Замість вказати арбітру на це порушення, Богдан ногою копнув суперника. Той одразу завалився. А арбітр Бенуа Бастьєн показав червону картку Лєднєву. "Зоря" на 16-ій хвилині залишилася у меншості.

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Відео вилучення Лєднєва у матчі "Зорі" проти "РБ Лейпциг"

Варто додати, що Сараччі не отримав попередження за цей епізод, де він наступив на суперника.

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