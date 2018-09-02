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"Зоря" розгромила "Арсенал-Київ" у 7-му турі УПЛ

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Арсенал-Київ – Зоря: результат та огляд матчу УПЛ
Арсенал-Київ – Зоря: результат та огляд матчу УПЛ

Луганська "Зоря" у 7-му турі УПЛ не мала рівних у боротьбі проти "Арсенал" Київ.

 

Арсенал-Київ – Зоря 0:5

Голи: Караваєв, 5, Хомченовський, 13, 69, Рафаель Ратао, 44, Лєдньов, 51

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Команда Юрія Вернидуба не залишила шансів новачкам УПЛ вже у першому таймі. До 15 хвилини матчу було забито вже два голи. Перший момент реалізував Караваєв, коли замкнув подачу від Тимчика з правого флангу на ближню штангу ударом головою.

Другий гол на 13-й хвилині забив Хомченовський: з передачі Караваєва пробив точно у ворота. Караваєв до голу додав ще й асист. Наприкінці тайму Рафаель зробив розгромний рахунок у матчі, замкнувши зрячий простріл від Хомченовського з лівого флангу – 0:3. Повний провал оборони у киян.

Друга половина зустрічі мало чим відрізнялася від першої. "Зоря" продовжила свою гольову звитягу вже на початку другого тайму, а сам гол став дебютним за луганський клуб у юного Богдана Ледньова.

На 68-й хвилині матчу рахунок став просто неприйстойним. Хомченовський зробив дубль у матчі, пробивши з усієї сили по воротах Сітало.

Таким чином, "Зоря" здобула три очки і зберегла 4 позицію. "Арсенал-Київ" залишається на дні турнірної таблиці.

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Теги: Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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