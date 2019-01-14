"Зоря" розриває контракт з оборонцем, але зберігає двох лідерів

У понеділок, 14 січня, офіційно завершилася відпустка у футбольного клубу "Зоря". Луганці останніми з учасниць Прем'єр-ліги завершили свої зимові канікули.

"Чорно-білі" традиційно зібралися на навчально-тренувальній базі в районі Великий Луг Запоріжжя, де провели перші в цьому році збори й обговорили найближчі плани.

Читайте також: Тренер "Зорі" розповів, чому відмовився від перспективного гравця "Динамо"

Як інформує офіційний сайт клубу, Сілас і Богдан Михайличенко залишаються у "Зорі", хоча раніше у пресі були розмови про їхній перехід в інші клуби. Обидва гравці перебувають на зборі команди.

У дубль переведений Олександр Сваток. Швидше за все, гравець не відправиться з луганцями на збори. Також у клубі повідомляють, що буде припинено співпрацю з оборонцем Василем Приймою. Футболіст теж не присутній на зборі.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram