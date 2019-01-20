"Зоря" відмовилася продавати захисника збірної України у європейський клуб

Луганська "Зоря" не погодилася продати захисника Олександра Сватка. У відповідь гравець відмовився продовжувати контракт з клубом, який закінчується влітку 2019 року. Відтак гравця відправили у дубль і не взяли з собою на зимові збори.

"Я, як тренер, не бачу сенсу брати його на збори. Через півроку у нього закінчується контракт. Краще на цю позицію я буду награвати тих, хто молодше. Життя триває. Важливо, щоб Саша все розумів і був готовий до цієї ситуації", – заявив головний тренер "Зорі" Юрій Вернидуб.

Читайте також: У "Зорю" повернувся нападник, який раніше виступав у Росії

"Я з великою повагою ставлюся до Зорі, мене тут все влаштовує і я готовий відпрацювати контракт до кінця. Просто у мене величезне бажання, навіть можна сказати мрія, спробувати свої сили в Європі, тим більше що є конкретна пропозиція. Протягом відпустки я намагався знайти компроміс з керівництвом Зорі, але поки переговори не дали результату. Керівництво ще раніше говорило, що, якщо відмовлюся підписувати контракт, то буду переведений в дубль, тому таке рішення не стало для мене несподіванкою. Зорю не влаштовує сума відступних. Але, мабуть, важко розраховувати на більше, коли у мене залишилося півроку контракту", – заявив у коментарі виданні "Команда №1" Олександр Сваток.

Про те, що луганську "Зорю" не влаштовують пропозицію щодо гравця, підтвердив і генеральний директор клубу Сергій Рафаїлов.

"Сваток переведений в дубль, оскільки не хоче продовжувати контракт з Зорею, а ті пропозиції, які надходять до нас, клуб не влаштовують. Сваток разом зі своїм агентом намалювали для себе перспективи, але готувати футболіста для кого-то ми не збираємося", – заявив Рафаїлов.

Читайте також: "Зоря" заробила на трансфері Харатіна тільки половину від його вартості

За даними журналіста Ігоря Бурбаса, купити гравця зібрної України намагався хорватський "Хайдук". Клуб запропонував за гравця 200 тисяч євро, але ця сума не влаштувала "Зорю".

Зоря могла заробити на Сватку 200 тис євро, відпустивши зараз. Але вперлася, вимагаючи більше. Навіть ці 3 місяці основний центрбек став би в нагоді у боротьбі за бронзу. Але клуб вирішив підпсувати гравцю кар’єру, маринуючи в дублі. Влітку як вільний агент Сваток піде в Хайдук — Igor Burbas (@iburbas) 20 січня 2019 р.

Варто зазначити, що влітку 2019 року у Сватка закінчується контракт із "Зорею", і він зможе вільно покинути клуб та приєднатися до будь-якої команди на правах вільного агента цілком безкоштовно.

Нагадаємо, у листопаді 2018 року головний тренер збірної України Андрій Шевченко викликав Олександра Сватка на товариський матч проти Туреччини. Однак дебютувати за "синьо-жовтих" гравцю так і не вдалося.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram