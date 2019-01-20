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      "Зоря" відмовилася продавати захисника збірної України у європейський клуб

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      Олександр Сваток
      Олександр Сваток / Фото із соцмереж

      Луганська "Зоря" не погодилася продати захисника Олександра Сватка. У відповідь гравець відмовився продовжувати контракт з клубом, який закінчується влітку 2019 року. Відтак гравця відправили у дубль і не взяли з собою на зимові збори.

      "Я, як тренер, не бачу сенсу брати його на збори. Через півроку у нього закінчується контракт. Краще на цю позицію я буду награвати тих, хто молодше. Життя триває. Важливо, щоб Саша все розумів і був готовий до цієї ситуації", – заявив головний тренер "Зорі" Юрій Вернидуб.

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      "Я з великою повагою ставлюся до Зорі, мене тут все влаштовує і я готовий відпрацювати контракт до кінця. Просто у мене величезне бажання, навіть можна сказати мрія, спробувати свої сили в Європі, тим більше що є конкретна пропозиція. Протягом відпустки я намагався знайти компроміс з керівництвом Зорі, але поки переговори не дали результату. Керівництво ще раніше говорило, що, якщо відмовлюся підписувати контракт, то буду переведений в дубль, тому таке рішення не стало для мене несподіванкою. Зорю не влаштовує сума відступних. Але, мабуть, важко розраховувати на більше, коли у мене залишилося півроку контракту", – заявив у коментарі виданні "Команда №1" Олександр Сваток. 

      Про те, що луганську "Зорю" не влаштовують пропозицію щодо гравця, підтвердив і генеральний директор клубу Сергій Рафаїлов.

      "Сваток переведений в дубль, оскільки не хоче продовжувати контракт з Зорею, а ті пропозиції, які надходять до нас, клуб не влаштовують. Сваток разом зі своїм агентом намалювали для себе перспективи, але готувати футболіста для кого-то ми не збираємося", – заявив Рафаїлов.

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      За даними журналіста Ігоря Бурбаса, купити гравця зібрної України намагався хорватський "Хайдук". Клуб запропонував за гравця 200 тисяч євро, але ця сума не влаштувала "Зорю".

      Варто зазначити, що влітку 2019 року у Сватка закінчується контракт із "Зорею", і він зможе вільно покинути клуб та приєднатися до будь-якої команди на правах вільного агента цілком безкоштовно.

      Нагадаємо, у листопаді 2018 року головний тренер збірної України Андрій Шевченко викликав Олександра Сватка на товариський матч проти Туреччини. Однак дебютувати за "синьо-жовтих" гравцю так і не вдалося.

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      Теги: Футбол Трансфери Спорт Збірна України з футболу ФК Зоря
      Джерело: 24 Канал
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