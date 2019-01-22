12:39
22 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін – володар перснів. Пиня в ополонці
      Вєсті Кремля
      21:46, 21 січня
      Вєсті.UA: Таємна причина, чому Вілкул йде в президенти. Кива дивує!
      Вєсті.UA
      20:28, 21 січня
      Швидке "кидалово" чи швидкі гроші: як українці потрапляють у кредитну пастку
      ЦРУ
      09:00, 18 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Незвичні імена
      Згадати все
      22:50, 18 січня
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      "Зоря" відправила в дубль провідного футболіста, який віддав клубу понад 10 років

      238 Читать новость на русском
      "Зоря" перевела Артема Гордієнка в дубль
      "Зоря" перевела Артема Гордієнка в дубль / ФК "Зоря"

      Луганська "Зоря" вирушила на збори до Туреччини, куди з командою не полетів Артем Гордієнко. Гравець переведений до дублюючого складу.

      Керівництво "Зорі" поки не коментує дану ситуацію, повідомляє сайт уболівальників "Зорі".

      Читайте також: Українець Лебеденко офіційно перейшов в іспанський "Луго"

      27-річний захисник разом з Василем Приймою і Олександром Сватком не полетів з командою на навчально-тренувальний збір до Туреччини. Обидва футболісти також були переведені в дубль і повинні продовжити кар'єру в інших клубах.

      Гордієнко виступає за "Зорю" протягом усієї професійної кар'єри, в поточному сезоні на його рахунку 14 матчів і 3 голи у всіх турнірах.

      Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

      Теги: Спорт Футбол ФК Зоря
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Какие боевые вертолеты нужны ВСУ
      сьогодні , 12:01 Какие боевые вертолеты нужны ВСУ
      Злой Одессит 1103
      Перші смерті на Майдані: Сергій Нігоян та Михайло Жизневський
      сьогодні , 10:02 Перші смерті на Майдані: Сергій Нігоян та Михайло Жизневський
      Олена Кандяк 366
      День Соборності: як українські землі об’єднались в одній державі
      сьогодні , 09:02 День Соборності: як українські землі об’єднались в одній державі
      Євгенія Мазур 2091
      В Україні зламана вся політична система, – експерт
      сьогодні , 08:40 В Україні зламана вся політична система, – експерт
      Наталя Ромашова 2275
      Грандиозная ошибка Трампа: уже осенью в Белом доме будет жить другой президент
      21 січня , 23:00 Грандиозная ошибка Трампа: уже осенью в Белом доме будет жить другой президент
      Іван Яковина 4044
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня 2018 , 06:44
      Деку оголосив про завершення виступів за збірну Португалії
       30 червня 2010 , 18:59
      "Динамо" обіграло збірну світу. ВІДЕО
       10 вересня 2011 , 21:56
      "Валенсія" готує грандіозну трансферну кампанію, "Атлетіко" потрібен лідер "Лаціо"
       16 січня 2014 , 09:00
      Луческу: Пишаємось молоддю "Шахтаря", особливо відзначу Віктора Коваленка
       10 квітня 2015 , 21:38
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук