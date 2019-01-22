"Зоря" відправила в дубль провідного футболіста, який віддав клубу понад 10 років

Луганська "Зоря" вирушила на збори до Туреччини, куди з командою не полетів Артем Гордієнко. Гравець переведений до дублюючого складу.

Керівництво "Зорі" поки не коментує дану ситуацію, повідомляє сайт уболівальників "Зорі".

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27-річний захисник разом з Василем Приймою і Олександром Сватком не полетів з командою на навчально-тренувальний збір до Туреччини. Обидва футболісти також були переведені в дубль і повинні продовжити кар'єру в інших клубах.

Гордієнко виступає за "Зорю" протягом усієї професійної кар'єри, в поточному сезоні на його рахунку 14 матчів і 3 голи у всіх турнірах.

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