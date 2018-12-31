"Зоря" заробила на трансфері Харатіна тільки половину від його вартості

Луганська "Зоря" офіційно підтвердила перехід півзахисника Ігоря Харатіна в угорський "Ференцварош". Однак клуб продав футболіст дешевше, аніж є його трансферна вартість.

Як інформує офіційний сайт луганського клубу, перехід Харатіна обійшовся угорцям у 600 тис. євро та бонуси.

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Однак за даними Transfermarkt, вартість українця Харатіна складає 1.2 млн євро.

Нагадаємо, що лідер "Зорі" підписав з "Ференцварошом" контракт по системі 2,5 + 1. 23-річний Харатін у поточному сезоні в складі луганського клубу провів 21 матч, в яких забив 2 голи й зробив 1 асист.