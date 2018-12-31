"Зоря" заробила на трансфері Харатіна тільки половину від його вартості
Луганська "Зоря" офіційно підтвердила перехід півзахисника Ігоря Харатіна в угорський "Ференцварош". Однак клуб продав футболіст дешевше, аніж є його трансферна вартість.
Як інформує офіційний сайт луганського клубу, перехід Харатіна обійшовся угорцям у 600 тис. євро та бонуси.
Читайте також: Нападник з Франції пріоритетна ціль "Динамо"
Однак за даними Transfermarkt, вартість українця Харатіна складає 1.2 млн євро.
Нагадаємо, що лідер "Зорі" підписав з "Ференцварошом" контракт по системі 2,5 + 1. 23-річний Харатін у поточному сезоні в складі луганського клубу провів 21 матч, в яких забив 2 голи й зробив 1 асист.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород13 серпня 2012 , 08:00
Відео бою Ломаченко – Лінарес13 травня , 06:44
"Динамо" обіграло збірну світу. ВІДЕО10 вересня 2011 , 21:56
Теніс: Джоковіч та Надаль зустрінуться у півфіналі Coupe Rogers10 серпня 2013 , 13:11
Ібрагімовіч рекордсмен і найкращий спортсмен25 грудня 2013 , 19:59
Збірна України залишилась без двох основних півзахисників31 серпня 2014 , 15:38