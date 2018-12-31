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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ
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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      "Зоря" заробила на трансфері Харатіна тільки половину від його вартості

      94 Читать новость на русском
      Зоря продала Харатіна дешевше, аніж його вартість
      Зоря продала Харатіна дешевше, аніж його вартість / 1927.kiev.

      Луганська "Зоря" офіційно підтвердила перехід півзахисника Ігоря Харатіна в угорський "Ференцварош". Однак клуб продав футболіст дешевше, аніж є його трансферна вартість.

      Як інформує офіційний сайт луганського клубу, перехід Харатіна обійшовся угорцям у 600 тис. євро та бонуси.

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      Однак за даними Transfermarkt, вартість українця Харатіна складає 1.2 млн євро.

      Нагадаємо, що лідер "Зорі" підписав з "Ференцварошом" контракт по системі 2,5 + 1. 23-річний Харатін у поточному сезоні в складі луганського клубу провів 21 матч, в яких забив 2 голи й зробив 1 асист.

      Теги: Спорт Футбол ФК Зоря Трансфери
      Джерело: 24 Канал
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