"Зоря" зіграє вісім спарингів на зимових зборах у Туреччині

За традицією, під час навчально-тренувальних зборів у Туреччині луганської "Зоря" проведе вже зовсім скоро, заплановані зустрічі з різними суперниками в ході спільних тренувань і саме час представити наших опонентів. Всього під час закордонних зборів заплановано 8 таких зустрічей.

Під час навчально-тренувальних зборів, які луганська "Зоря" проведе у Туреччині, у команди заплановано 8 спарингів. Загалом луганчани двічі відправляться на збір до Туреччини. Перший з них триватиме з 20 січня по 3 лютого, а другий з 7 по 22 лютого.

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Перший спаринг "Зоря" проведе із латвійською командою "Лієпая" 24 січня. Якщо коротко говорити про суперника, то він представляє вищу лігу Латвії і за підсумками сезону посів 4 місце з 8 можливих.

27 сiчня "Зоря" зустрінеться з сербським футбольним клубом "Вождовац". Після 21 туру чемпіонату Сербії опонент розмістився на 11 місці з 16. Варто окремо відзначити, що з сербською командою луганчани неодноразово грали раніше. Наприклад, остання зустріч відбулася в тій же Туреччині 8 лютого минулого року і завершилася з рахунком 0:0.

Третій суперник луганчан 30 січня на даний момент уточнюється.

Фінальний суперник "Зорі" на першому зборі – польський футбольний клуб "Пяст". Після 20 турів команда йде на 6 місці Вищого дивізіону Польщі. Дата спільного тренування – 2-е лютого.

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На другому зборі 9 лютого українська команда проведе перший спаринг. Суперник – "Локомотив", Ташкент. За підсумками сезону, що завершився, "Локомотив" став чемпіоном Узбекистану, випередивши на 9 очок "Пахтакор", що фінішував на другій позиції.

12 лютого "Зоря" зіграє з шведським "Кальмаром". Якщо брати до уваги сезон в Швеції, що закінчився, то з 16-ти можливих місць "Кальмар" зайняв 10-е.

16 лютого опонентом "Зорі" стане "Шахтар" з Караганди. У сезоні 2018 року чемпіонату Казахстану "гірники" посіли 8 місце з 12 команд. З "Шахтарем" луганчани зустрічалися неодноразово. Остання зустріч відбулася у 2017-му році та завершилася з рахунком 1:1. Гол за "Зорю" забив Гегам Кадімян.

Фінальна зустріч на другому зборі відбудеться 19 лютого. У цей день "Зоря" зустрінеться з срібним призером минулого чемпіонату Грузії – тбіліським "Динамо". "Динамівців" теж можна занести в постійні суперники "Зорі". Якщо згадати останню зустріч, то вона відбулася 25 січня 2018 року і завершилася перемогою з рахунком 3:0. Голи забили Олександр Сваток та Желько Любеновіч, а під кінець зустрічі автоголом відзначився суперник.

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