"Зоряні війни: Останні джедаї" зібрали в прокаті понад один мільярд доларів
Блокбастер "Зоряні війни: Останні джедаї" продовжує лідирувати в домашньому та міжнародному прокаті. За різдвяні і новорічні вихідні касові збори восьмого епізоду космічної кіноепопеї подолали позначку в один мільярд доларів.
Вже напередодні Нового року каса фільму Райана Джонсона склала 1,04 мільярда доларів. З них половину становили збори в американських кінотеатрах. І це всього за три тижні прокату, пише oKino.ua.
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Таким чином "Останні джедаї" є найкасовішим фільмом 2017 року у США. Що стосується міжнародного прокату 2017 року, то у картини поки що лише третє місце після "Форсаж 8" (1,236 мільярда доларів) та "Красуні і чудовиська" (1,264 мільярда доларів).
В цілому ж стрічка займає на даний момент 24-й рядок у рейтингу найкасовіших фільмів всіх часів. Однак вона досі перебуває у прокаті, тож невдовзі зможе покращити свої показники.
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