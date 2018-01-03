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НОВОРІЧНІ СВЯТА ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ПІДСУМКИ 2017 РОКУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

"Зоряні війни: Останні джедаї" зібрали в прокаті понад один мільярд доларів

03:39, сьогодні 252 Читать новость на русском
"Зоряні війни" б'ють рекорди касовий зборів

Блокбастер "Зоряні війни: Останні джедаї" продовжує лідирувати в домашньому та міжнародному прокаті. За різдвяні і новорічні вихідні касові збори восьмого епізоду космічної кіноепопеї подолали позначку в один мільярд доларів.

Вже напередодні Нового року каса фільму Райана Джонсона склала 1,04 мільярда доларів. З них половину становили збори в американських кінотеатрах. І це всього за три тижні прокату, пише oKino.ua.

Читайте також: Зоряні війни: Останні джедаї – все, що треба знати про 8 епізод космічної саги

Таким чином "Останні джедаї" є найкасовішим фільмом 2017 року у США. Що стосується міжнародного прокату 2017 року, то у картини поки що лише третє місце після "Форсаж 8" (1,236 мільярда доларів) та "Красуні і чудовиська" (1,264 мільярда доларів).

В цілому ж стрічка займає на даний момент 24-й рядок у рейтингу найкасовіших фільмів всіх часів. Однак вона досі перебуває у прокаті, тож невдовзі зможе покращити свої показники.

Теги: Новини культури Кіно Зоряні війни LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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