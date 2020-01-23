Зовнішній борг країни: що це таке і кому винні українці

Насправді найбільший зовнішній борг у США та країн Євросоюзу. 24 канал розібрався, яку суму заборгували українці та пояснює ситуацію у світі.

Зовнішній борг чи можливість країни залучати гроші ззовні є важливими для економічної стабільності країни. В українському суспільство вели багато дискусій про те, чи варто нам позичати гроші в МВФ та інших інституцій, адже це збільшує наш борг та узалежнює.

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Що таке зовнішній борг?

Зовнішній борг – це заборгованість країни через залучення іноземного капіталу, тобто гроші, позичені ззовні. Країна бере позики та кредити в міжнародних організаціях (МВФ, Світовий банк), держав, приватних банків, а також виставляє на міжнародний ринок цінні папери. Все це плюс нараховані відсотки і складає зовнішній борг.

Зазвичай такі позики роблять для конкретного проєкту, який узгоджують обидві сторони: країна, що бере позику/кредит, і той, хто його надає. До прикладу, кредит від МВФ завжди надходив із рядом законодавчих вимог для України.

Який державний борг в України?

Протягом 2019 року ержавний борг тримався на рівні 62%, але наразі він опустився до 49.5% від ВВП. Важливо, що державний борг – це ширше поняття, ніж зовнішній борг. Він включає також внутрішні борг, на приклад, коли країна випускає облігації внутрішньої державної позики.

62% від ВВП – відносно інших країн середньостатистичний показник. На графіку видно, що державний борг в Україні різко зростав в часи криз: світової фінансової кризи у 2008 та української у 2014. В інший час зовнішній борг доволі стабільний. Це хороший показник, що робить країну привабливою для інвесторів.

Загальноприйнятим орієнтиром щодо прийнятного рівня зовнішнього боргу є те, що зовнішній державний борг країни повинен бути меншим ніж 150% від всього експорту. У 2018 співвідношення боргу до експорту було 99.8%. Тому борг є прийнятним.

До державного боргу також можуть зараховувати і витрати резидентів цієї країни. У такому випадку борг більший.

В нас вже більше 80% боргу. Це консолідований борг. Це не тільки облігації, кредити від МВФ і інше, а це все, що напозичали наші учасники ринку. Але по регіональних запозиченнях суми ще більші. В нас реально 80% ВВП це ще м'яко сказано. Ми винні вже всі 100% і може навіть і на рік вперед,

— Андрій Босак, експерт з міжнародної економіки

Державний борг в країнах світу

Найбільший зовнішній борг у США та країнах ЄС. Проте більш коректно рахувати борг у його співвідношенні до ВВП. Так, найбільший борг у Японії, адже країна винна 237% від свого ВВП. Подивитися державний борг за країнами можна на карті, навівши на країну мишкою чи натиснувши.

Кому всі винні?

Є чотири категорії джерел, звідки надходять гроші. Перше це іноземні країни. Серед них найбільше позичає світу Японія, Німеччина та Китай. Це при тому, що Японія водночас є і найбільшим позичальником. Це зайвий раз доводить комплексність ситуації і те, що зовнішній борг аж ніяк не індикатор слабкості країни.

Найбільшим джерелом позик та кредитів є міжнародні організації, такі як Міжнародний валютний фонд, група Світового банку, Міжнародний банк реконструкції та розвитку і інші.

Облігації та інші цінні папери — ще одне джерело грошей ззовні. За останній рік країна продала більше облігацій іноземцям ніж до цього. Це одна з причин зміцнення гривні у 2019. Україна дає облігації під 16%, що є найвигіднішим способом інвестиції. Та не все так однозначно.

Грубо кажучи, якщо іноземний інвестор заходить на ринок ОВДП [облігації], він має першочергове право на купівлю землі сільськогосподарського призначення. Вони [депутати] це прописали в законі. Не буду казати чи це добре чи погано. І фактично чому пішло багато грошей, тому що хлопці думають, що вони будуть мати пріоритети на предмет купівлі землі,

— Андрій Босак, експерт з міжнародної економіки

Ще одним джерелом є приватні іноземні банки.

Проте найвигіднішим способом залучити іноземні гроші, за словами Андрія Босака, є реальний сектор. Це розвиток виробництва та сільського господарства.

Це реальні речі, які мають відображення в живих активах, тому що якщо подивимося на структуру активів Міжнародного валютного фонду, в них активів майже немає. Ми просто роздуваємо бульбашку, яка рано чи пізно лопне,

— Андрій Босак

МВФ, про кредити якого в українському суспільстві часто дискутують, відповідно не є найкращим джерелом залучення грошей в економіку України. В Україні облікова ставка ще доволі висока 13,5%, тобто мінімальний відсоток, під який дають кредит. Тому МВФ вигідно позичати гроші нам, а не більш розвиненій країні.

Міжнародний валютний фонд не має інших варіантів розмістити свої гроші. Вони вже шукають варіанти, де їх розмістити. Облікова ставка падає у всіх країнах і в нас в тому числі. Вони скоро будуть просити нас, щоб ми взяли їхні гроші,

— Андрій Босак

Коли потрібно виплачувати зовнішній борг?

Є довгострокові (від 5 років) та короткострокові (до 5 років) позики/кредити. За словами фінансової групи Investment Capital Ukraine, у 2020 Україна має виплатити 4,7 млрд доларів. Як і в 2021. Це приблизно 10% від всього зовнішнього боргу.

Чому зовнішній борг такий важливий?

Окремі інвестори, економічні аналітики, державні службовці та інституційні інвестори часто проводять "аналіз стійкості зовнішнього боргу", щоб визначити придатність країни до інвестицій. Цей аналіз враховує монетарну та фіскальну політику; мікро- та макроекономічні ситуації; і різні сценарії, які враховують можливі нестабільності та несприятливі події.

Інвесторам важливо стежити за зовнішнім боргом, незважаючи на те, чи вони хочуть інвестувати у свою країни чи в іноземну. Боргові кризи в Європі — особливо це стосується країн з високим зовнішнім боргом, таких як Греція та Португалія під час боргової кризи у 2014 — негативно відбилися на єврозону та міжнародні фондові ринки. Неймовірно складно, а деякі вважають експерти неможливим, щоб країна переживала довгострокове економічне зростання, посилення ділової активності та/або іноземних інвестицій без стійкого рівня зовнішнього боргу.

Безумовно беруть до увагу зовнішній борг при інвестуванні в країну. Це один з перших критеріїв для Міжнародного валютного фонду. Має значення не величина, а співвідношення боргу до ВВП, до росту економіки, до інвестиційних речей,

— Андрій Босак