Україна б'є рекорди щодо зальотів. Що на цей раз?

Сначала из-за атаки на независимость НБУ пришлось отменить выпуск еврооблигаций. А потом, как оказалось, Украина не получила и деньги Мирового Банка, о выделении которых уже было принято решение. Что тоже беспрецедентное событие.

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В лучших традициях Коломойского

Мировой Банк, конечно же, такого не объявил. Но вот тут ведущее мировое рейтинговое агентство MOODy's пишет, что внешнее финансирование Украины под угрозой в связи с атакой на независимость Нацбанка. И говорят, что получение транша от Мирового Банка на 350 млн долларов, как и дальнейшие транши от МВФ, напрямую зависят от обеспечения независимости Национального Банка. Той самой независимости, которую сейчас активно разрушает президент и его команда. А это значит, что деньги не пришли. И аналитики их не ждут в ближайшее время.

При этом, аналитики агентства отмечают, что такие глупости происходят в условиях повышенных рисков ликвидности и уязвимости перед внешними шоками. В общем, вовремя решили, что курс 30 и высокая инфляция наше все. И вовремя решили доказать, что можно давать кредиты под 5% при инфляции в 10%. Кстати, все как делал Коломойский в "Приватбанке". Где ставка по депозитам была выше, чем по кредитам. В общем, достойные учителя и адепты криворожской школы экономики.

Вы обалдели?

И так, атака на НБУ уже стоила Украине сорванного выпуска еврооблигаций. И денег Мирового Банка. Стала шоком для программы МВФ. Напугала отечественный бизнес. И ради чего? И это все в условиях кадрового голода, который царит, по словам президента, в Офисе президента. Уволить профессионала в условиях кадрового голода – это гениальное управленческое решение.

При этом, трудно вспомнить, был ли еще такой случай, когда правление Мирового Банка принимало решение о выделение денег, но деньги так и не приходили. Это значит, что наши партнеры обалдели по-настоящему.

И разозлились. Решение о выделении денег было принято в пятницу, 26 июня. И деньги давно должны были быть отправлены в Украину. Давно. Но не дошли.

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И да, Мировой Банк и МВФ – дипломаты. Они никогда не скажут прямо – вы обалдели. Они будут говорить о том, что им важна политика, а не персоналии. Но денег не дадут. Потому что обалдели. И это сигнал, который трудно не услышать.