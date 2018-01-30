Зовсім юний: з’явилась інформація і фото загиблого на Донбасі бійця

30 січня Україна втратила ще одного бійця на фронті – куля снайпера обірвала життя 22-річного старшого матроса Артема Скупейка.

Про це повідомили у Херсонському обласному військовому комісаріаті.

Хлопець служив у 160 зенітно-ракетній бригаді.

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"Близько 13:30, під час виконання бойових завдань в районі населеного пункту Талаківка Донецької області куля ворожого снайпера трагічно обірвала юне життя військовослужбовця військової частини А2800 старшого матроса Скупейко Артема Вікторовича", – розповіли у комісаріаті.

Відомо, що прощання з Героєм відбудеться 1 лютого у його рідному селищі Горностаївка.