Зовсім юний: з’явилась інформація і фото загиблого на Донбасі бійця
22:34, 30 січня 1982 Читать новость на русском
30 січня Україна втратила ще одного бійця на фронті – куля снайпера обірвала життя 22-річного старшого матроса Артема Скупейка.
Про це повідомили у Херсонському обласному військовому комісаріаті.
Хлопець служив у 160 зенітно-ракетній бригаді.
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"Близько 13:30, під час виконання бойових завдань в районі населеного пункту Талаківка Донецької області куля ворожого снайпера трагічно обірвала юне життя військовослужбовця військової частини А2800 старшого матроса Скупейко Артема Вікторовича", – розповіли у комісаріаті.
Відомо, що прощання з Героєм відбудеться 1 лютого у його рідному селищі Горностаївка.
Джерело: 24 Канал
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