Зої Кравіц відтворила оголену фотосесію своєї мами: фото 18+

Актриса, зірка серіалу "Велика маленька брехня" Зої Кравіц відтворила провокативну фотосесію своєї мами Лізи Боне, у якій вона знімалася для журналу Rolling Stone ще в 1988 році.

Так, 29-річна Зої позувала, як і її мала 30 років тому для авторитетного видання. Але, на відміну від Кравіц, Боне була лише частково оголеною на обкладинці Rolling Stone, а провокативніші фото були всередині видання.

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"Я завжди любила цю обкладинку", – поділилася дівчина. "Коли я думаю про Rolling Stone, це завжди той образ, який спливає у моїй голові. Це дійсно вражає і це гарно".

Зої Кравіц (ліворуч) та Ліза Боне (праворуч)

Хто така Зої Кравіц? Американська актриса, співачка та модель. Донька відомого музиканта Ленні Кравіца і актриси та моделі Лізи Боне. Дівчина відома за ролями у серіалі "Велика маленька брехня" та фільмах "Скажений Макс" і "Фантастичні звірі і де їх шукати".