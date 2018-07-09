Зозуля офіційно продовжив контракт з "Альбасете"

Екс-нападник "Дніпра" і збірної України Роман Зозуля продовжив контракт зі своїм нинішнім клубом "Альбасете".

Нова угода розрахована на один сезон, інші деталі не розголошуються, повідомляє прес-служба клубу.

"Зозуля – дуже важливий гравець для нас, не тільки тому, що він вносить в наш футбол, а й за зв'язок з уболівальниками", – заявив спортивний директор "Альбасете" Мауро Перес.

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Раніше сам Роман Зозуля заявляв, що всім задоволений в своїй нинішній команді і хоче залишитися на наступний сезон.

У минулому сезоні форвард в 30 матчах Сегунди забив 9 голів і став кращим бомбардиром команди.

"Альбасете" зайняв 17-е місце в розіграші Сегунди сезону 2017/18 і зберіг прописку у другому за рангом іспанському дивізіоні.