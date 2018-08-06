Зозуля отримав новий ігровий номер в "Альбасете"
Український футболіст "Альбасете" Роман Зозуля в сезоні 2018/2019 виступатиме під номером 10.
Про це повідомляє офіційна сторінка "Альбасете" у Twitter.
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Раніше Зозуля грав за іспанський клуб під 25-м номером. Також нещодавно Зозуля продовжив контракт з клубом до 2019 року.
Нагадаємо, в "Альбасете" Зозуля перейшов у вересні минулого року з "Бетіса". За короткий час українець став одним з улюбленців уболівальників "Альби". Форвард провів 30 поєдинків, в яких забив 9 м'ячів і віддав 2 гольові передачі.
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Джерело: 24 Канал
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