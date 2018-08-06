Зозуля отримав новий ігровий номер в "Альбасете"

Український футболіст "Альбасете" Роман Зозуля в сезоні 2018/2019 виступатиме під номером 10.

Про це повідомляє офіційна сторінка "Альбасете" у Twitter.

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¡Buenos días!



Vamos averiguando ? cosas de dentro del vestuario del Alba que queremos ir compartiendo con vosotros esta mañana...



¿Queréis saber qué camiseta se va a poner Zozulia esta temporada?



Aquí la tenéis 1️⃣0️⃣ ️ #PonteLaCamiseta pic.twitter.com/Mh2DlH5mYp — Albacete Balompié (@AlbaceteBPSAD) 6 серпня 2018 р.

Раніше Зозуля грав за іспанський клуб під 25-м номером. Також нещодавно Зозуля продовжив контракт з клубом до 2019 року.

Нагадаємо, в "Альбасете" Зозуля перейшов у вересні минулого року з "Бетіса". За короткий час українець став одним з улюбленців уболівальників "Альби". Форвард провів 30 поєдинків, в яких забив 9 м'ячів і віддав 2 гольові передачі.

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