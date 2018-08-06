Зрада чоловіка Ані Лорак: батько співачки прокоментував скандал

Мережу розбурхало відео, на якому видно, як чоловік співачки Ані Лорак, бізнесмен Мурат Налчаджіолу, розважається у нічному клубі з іншою жінкою. Таку зраду прокоментував батько артистки Мирослав Куєк.

Нещодавно ЗМІ вибухнули новиною: чоловік Ані Лорак не приховує своєї зради. У мережі з'явилось скандальне відео, на якому видно, як Мурат Налчаджіолу розважається у компанії іншої жінки в одному з клубів. Чоловік ніжно обіймав брюнетку за талію та клав руку їй на стегно.

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Сама Ані Лорак не коментує скандальної новини. Однак це зробив батько співачки – Мирослав Куєк. У коментарі російському таблоїду StarHit чоловік розповів, що самого відео він не бачив, однак вважає, що ЗМІ драматизують у цій ситуації.

Все у них з Муратом нормально, вони разом. Не розумію, навіщо так перебільшувати. Як противно руйнувати сім'ю!

– заявив Мирослав Куєк.

Допис, поширений Ани Лорак (@anilorak) 24 Чер 2018 р. о 7:16 PDT

Інсайдери говорять, що це не вперше Мурат попадається на зраді. Однак Ані Лорак йому це прощає, а родичі та друзі ревно захищають. підтримали бізнесмена і працівники клубу, які знайомі з ним.

"Ми тут завжди бачимо Мурата або одного, або в компанії друзів. У Ані, напевно, інші уявлення про відпочинок. Він порядна людина, любить свою сім'ю. Але не заперечую, що кожен чоловік може потрапити в таку ситуацію, якщо перед ним буде настирливо крутитися дама. Така наша натура", – розповів ді-джей Андрій.

Зазначимо, що у ЗМІ дізнались ім'я дівчини, з якою відпочивав Мурат Налчаджіолу. Це Яна Бєляєва – дівчину, яку він знає давно. За неофіційною інформацією, Мурат винаймав для неї помешкання в Києві та оплатив дорогі пластичні операції.