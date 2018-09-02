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Зрада чоловіка Ані Лорак: ймовірна коханка зробила чергову заяву

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Зрада чоловіка Ані Лорак: коментар Бєляєвої
Зрада чоловіка Ані Лорак: коментар Бєляєвої / clutch.ua

Яна Бєляєва стала однією з найпопулярніших дівчат в Україні, адже про її візит до караоке-бару з чоловіком Ані Лорак – Муратом Налчаджіолу – написали всі вітчизняні та російські ЗМІ. Дівчина вирішила прокоментувати резонансні чутки.

Це Яна Бєляєва зробила в програмі "Світське життя", передає ТСН. Дівчина переконує, що це не вона була на скандальному відео, а її роман з Муратом – не що інше, як фейк. 

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"Не знаю, що відповісти, бо це не я була на відео. Він (Мурат Налчаджіолу, – 24 канал) не міг заперечувати або підтверджувати, тому що в нас з ним немає роману", – розповіла Яна Бєляєва. 

Дівчина додала, що справді знайома з чоловіком Ані Лорак, бо в них є багато спільних знайомих. Відтак буває, що Мурат Налчаджіолу та Яна Бєляєва опиняються в одному закладі. 

Так, я з Муратом знайома. Ми були в одній компанії і нас познайомив друг. Проте дуже багато дівчат схожих по типажу, які могли бути з Муратом на відео,
– запевнила вона.

Телеведуча Катя Осадча вирішила поцікавитись, чому саме Яна Бєляєва, а не інша дівчина з її "компанії", потрапила до скандальних новин. На це вона відповіла, що не знає, чому всі вирішили так, тому "нехай Мурат сам розбирається". 

Нагадаємо, що чоловіка Ані Лорак Мурата помітили у Києві в караоке-клубі з брюнеткою. У закладі бізнесмен не приховував романтичних стосунків з незнайомкою: він ніжно погладжував супутницю по стегні та обіймав її за талію. Згодом ЗМІ довідались, що Мурат був в компанії Яни Беляєвої. Та дівчина під час конкурсу "Міс Україна Всесвіт" дала дивний коментар журналістам, запевнивши, що має тільки дружні стосунки з Муратом

Окрім цього, зраду чоловіка Ані Лорак вирішив прокоментувати її батько Мирослав Куєк. Чоловік зізнався, що самого відео не бачив, однак вважає, що ЗМІ драматизують, а у сім'ї його доньки "все нормально". Цю думку підтвердили інсайдери, які додали, що після резонансних новин подружжя живе в одному помешканніВодночас після інциденту Ані Лорак опублікувала фото, на якому видно, що вона вже не носить обручку.

Теги: LifeStyle Ані Лорак Музика Зіркові романи
Джерело: 24 Канал
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