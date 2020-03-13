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      Зрада інтересів України та нова роль Росії, – експерти про угоду створити з бойовиками раду

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      Що кажуть експерти про створення Консультативної ради у межах "Мінську" / ТАСС

      Журналісти Юрій Бутсов і Тетяна Силіна прокоментували появу у ЗМІ документу про створення так званої Консультативної ради щодо Донбасу. Про її створення заявила за підсумками зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську 11 березня. За протоколом цієї зустрічі, у межах Консультативної Ради Україна нібито домовлятиметься з бойовиками.

      "Державна зрада"

      Журналіст Юрій Бутусов назвав домовленості між Україною та бойовиками "державною зрадою". За його словами, 11 березня в Мінську було підписано "ганебний акт про капітуляцію України у війні за незалежність".

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      Таємно, без погоджень з Верховною Радою, представник України ухвалив сценарій Путіна – фактичне визнання окупаційної влади РФ як "представників окремих районів України". Визнання "окремих районів" повністю суперечить позиції самого президента Зеленського, який в Мюнхені 15 лютого заявив: "Ми є готовими до переговорів з місцевим населенням, але не з невизнаними, з точки зору міжнародного права, владою,
      – зауважив Бутусов.

      За його словами, керівник ТКГ у Мінську Леонід Кучма не має жодних повноважень ухвалювати таке рішення. Водночас він наголосив, що СБУ має відкрити кримінальне провадження проти всіх представників України в ТКГ.

      "Цей документ по суті показує, що "невизнану владу" фактично визнають, а Росія вже не несе відповідальність за мирне врегулювання. Всі шість років вели переговори з РФ, і обмін полоненими Зеленський погоджував з Путіним. А тепер у документі є "окремі райони України", тобто Україна веде переговори сама з собою, це означає, що ми самі визнаємо у себе "внутрішній конфлікт"", – додав представник ЗМІ.

      Повторення Придністров'я 

      Оглядачка "Дзеркала тижня" Тетяна Силіна, зі свого боку, зауважила, перше, що кидається в очі, – це те, що за стіл переговорів на рівних правах і у рівному статусі саджають представників офіційної України та самопроголошених "ДНР" і "ЛНР".

      "Це те, від чого Київ категорично відмовлявся всі шість років. І це та помилка, вчинена в свій час Кишиневом у врегулюванні придністровського конфлікту, яку експерти настійно закликали Київ не повторювати", – підкреслила експерт.

      За її словами, Росія з допомогою такого формату отримує підтвердження своєї мантри "настамнет". Водночас країна-агресор отримує статус "посередника", а не як учасника конфлікту.

      "Можна припустити, що наші західні партнери не стануть заперечувати проти такого формату, тому що вони давно давали зрозуміти, що ухвалюватимуть будь-яке рішення, підтримане Києвом і Москвою: мовляв, "головне, щоб ви домовилися між собою". Також неодноразово доводилося чути, зокрема, від французької сторони, що Києву так чи інакше необхідно розмовляти з представниками окупованих територій, і "краще говорити, ніж не говорити", – додає представниця ЗМІ.

      Силіна додає, друге, що викликає подив і побоювання, це наявність в тексті формулювання про "необхідність всеосяжного політичного врегулювання конфлікту".

      Також тут є відсутніми:

      • натяк на необхідність негайного припинення вогню та стійкого режиму тиші,
      • забезпечення всіх умов безпеки, необхідних для цього самого політичного процесу.

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      Хоча побіжно згадані в преамбулі проєкту рішення ТКГ інші мінські угоди присвячено саме питанням припинення вогню та виведення іноземних військ з території України".

      Не миттям так катанням Москва пропихає реалізацію політичних пунктів "Мінська", раніше порушуючи всі пункти, що стосуються безпеки. Схоже, в нинішній переговорній команді з Банкової вона знайшла благодатних слухачів і реалізаторів своїх ідей, які, можливо, розраховують на те, що в умовах хайпу навколо наростання небезпеки епідемії коронавіруса "мінська зрада" пройде непоміченою,
      – підсумувала оглядачка.

      Що раніше повідомляли про так звану Консультативну раду

      Новий орган має здебільшого складатися з політичної підгрупи ТКГ. Очолює її перший президент Леонід Кучма.

      Розпочне роботу Консультативна рада після консультацій з представниками ОБСЄ, Франції та Німеччини. Темою цих консультацій стане виконання домовленостей, досягнутих під час паризького саміту в нормандському форматі. За даними ЗМІ,  відповідне рішення у ТКГ мають підписати 25 березня 2020 року.

      Цікаво! Про що ще домилися 11 березня в Мінську 

      Окупанти, зі свого боку, називають вищезазначену Консультативну раду "органом для прямого діалогу Донбасу та Києва з політичних рішень".

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Мінські домовленості Новини політики Україна – Росія Новини Росії Окуповані території
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