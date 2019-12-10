Зради там немає: НБУ з коміксом пояснив зміцнення гривні

У Національному банку пояснили, що "плаваючий" курс гривні нині є єдиним правильним варіантом для української економіки. Мовляв, фіксований курс обходиться у десятки мільярдів доларів, що не по кишені державі.

Фіксування курсу передбачав валютний режим, що існував до 2015 року. Він створював ілюзію стабільності, але дуже дорого обходився державним резервам, наголосили в НБУ.

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Українці звикли постійно дивитися на таблички на вулицях з обмінним курсом гривні. Водночас і у випадку послаблення, і у випадку зміцнення гривні є ті, хто вважає це "зрадою", а дії НБУ, який не перешкоджає цьому – незрозумілими та навіть шкідливими,

– пише Нацбанк.

Режим "плаваючого" курсу означає, що вартість національної валюти є такою ж, як і стан економіки:

гривня зростає, коли зростає експорт, є притік інвестицій, економіка розвивається, інфляція є низькою та стабільною;

гривня падає, коли ціни на експортні товари падають, зменшуються поставки за кордон, інвестори не готові інвестувати і навпаки виводять дивіденди, інфляція різко зростає, населення не довіряє гривні, купуючи валюту;

Чому Україні не по кишені фіксований курс?Україна є країною з "малою відкритою економікою", де зовнішня торгівля становить значну частку ВВП. Країна значно залежить від умов на зовнішніх ринках, на які сама мало може вплинути.

Відтак якщо у нинішній ситуації Нацбанк намагатиметься втримати гривню на рівні 26-27 гривень за долар, то це відлякає бізнес і населення. Вони почнуть активніше купувати валюту, що ще більше обвалить гривню та призведе до інфляції.



Комікс про валютну зраду від Нацбанку