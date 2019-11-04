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      Зрадник на зраднику: пранкер злив листування з Тищенком про зарплати в конвертах нардепам

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      Пранкер листувався з Тищенком під іменем Рябошапки про ситуацію у "Слузі народу"
      Пранкер листувався з Тищенком під іменем Рябошапки про ситуацію у "Слузі народу" / informator.press

      Пранкер "Джокер" опублікував листування з нардепом від "Слуги народу" Миколою Тищенком. У листуванні пранкер від імені генпрокурора Руслана Рябошапки спілкується з Тищенком про ситуацію всередині фракції, конфлікт нардепа з Олександром Ткаченком та гроші "в конвертах" для "слуг народу".

      Початок листування "Джокера" з Тищенком припав на минулий пленарний тиждень Верховної Ради, напередодні секс-скандалу з нардепом від "Слуги народу" Богданом Яременком. Зауважимо, що саме цей пранкер теж від імені Рябошапки спонукав Яременка вибачитися за скандал.

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      Ситуація у "Слузі народу"

      На початку листування "Джокер" представився Тищенку Рябошапкою і влаштував з ним душевну розмову про події в політиці. Тищенко активно відповідав на повідомлення, в яких описував складу внутрішню ситуацію у фракції "Слуги народу". Нардеп також ділився хвилюваннями про те, що буде з його майбутнім, якщо нічого не зміниться.

      Бізнесу пи*дець без мене. Ім'я вбивають у мотлох. Думав, – команда, сім'я, колектив, всі один за одного і просто ху*ю... Дружина плаче, щодня говорить, що мене посадять... Як далі – не розумію,
      – скаржиться Тищенко "генпрокурору".

      Імідж Тищенка

      Він також перелічив зміни, що відбулися в його публічному іміджі як політика, який почав з "дурня" і очевидно, як прогнозує нардеп, закінчиться "Пи*децем".

      "Спочатку я – дурень, потім насос, потім наркоман, потім Добкін, потім з АТО-Ярошем за закон 2045-1 зарубався, тепер я "смотрящий" (чутки про те, що Тищенко призначений "смотрящим" за Києвом), скоро в під*раси запишуть", – написав Тищенко.

      Скарги на Ткаченка

      За його словами, окремий "пи*дець у партії" – колишній гендиректор телеканалу "1+1", чинний нардеп від "Слуги народу" Олександр Ткаченко, наділений "манією величі".

      З йодного з листувань із пранкером стає зрозуміло, що так до Ткаченка у "Слузі народу" ставиться не тільки Тищенко. А на слова пранкера, що у Ткаченка нульові шанси перемогти на виборах мера Києва, Тищенко реагує словами про те, що з Ткаченком партія "про*бе вибори в Києві", і розкриває кілька цікавих деталей.

      Так, Тищенко заявив, що чутки про те, що він – "смотрящий за Києвом", у медіа запустив саме Ткаченко. Причина – помста за те, що Тищено був проти створення міжфракційного об'єднання "Новий Київ".

      "Я йому не підписав його сраний МФО, ну і люди (мажоритарники стрьоманулась), так він побіг до Бродського Міші (власника сайту "Обозреватель" Михайло Бродський). А Бродський – партнер Третьякова Саші (я його виграв на 219-му) – той, що кум Луценка!!! Він же партнер Ткаченка в "1+1", – написав Тищенко.

      Нардеп також весь час скаржиться "Рябошапці" на відсутність партійної дисципліни, і пропонує "генпрокуророві" встановити її разом.

      Зрадник на зрадникові,
      – скаржиться Тищенко на ситуацію у фракції "Слуги народу".

      "Зарплати в конвертах"

      Після цього листування розгортається на тему "зарплат к конвертах" від керівництва держави народним депутатам. Пранкер намагався вивести Тищенка на відверту розмову про "зарплати в конвертах" і написав, що його однопартійці хотіли писати заяву про те, як Тищенко роздавав зарплату в парламенті, на що "слуга народу" лише уточнив: а чи багато їх було?

      Далі "Рябошапка" скаржиться народних депутатів, серед яких – багато зрадників і стукачів. Потім пранкер звертається до Тищенка з питанням:

      "Бля*ть, ти розумієш рівень пі*арасів після того, як їм дали бабуки (видали "зарплати в конвертах")? Людей 20 пішли зливати інфу і стукачити – ті, хто взяв головне".

      Тищенко на це відповідає: "Я в школі на уроці історії запитав у вчителя: "Чому не втримали Україну?". Він говорив: "Я маленький, не розумів... ось, с*ка, розумію".

      "Рябошапка" написав Тищенку, що його могли записати на відео в момент, коли нардеп роздавав гроші. Пранкер попросив Тищенка вигадати щось, щоб особисто не роздавати депутатські гонорари. Нардеп просить поради, як це зробити: "Скажи, пліз, поміняю тактику". Тищенко також намагався з'ясувати у "Рябошапки", хто конкретно з однопартійців на нього доніс.

      Скандал з Медяником

      Розмова пранкера і Тищенка зайшла і про нардепа В’ячеслава Медяника, який нещодавно попався на листуванні, в якому обговорював, як планує через прокурорів вирішити питання з "океаном" і "цукром". Нагадаємо, що Медяника не виключили з фракції, інцидент залишили безкарним. Тищенко пише "Рябошапці", що Медяник стояв перед ним на колінах, намагаючись пояснити, що справи йдуть по-іншому.

      Окрім того, у переписці мовиться про вимагання Медяником і Юрієм Корявченковим ("Юзіком" з Кварталу) 600 тисяч доларів з підприємства у Кривому Розі. Їх нібито записали на аудіо. Це аудіо нібито вже опинилось у олігарха Ігоря Коломойського.

      Скріншоти листування "Джокера" і Миколи Тищенка:

      Пранкер Джокер листування Тищенко Рябошапка

      Пранкер Джокер листування Тищенко Рябошапка

      Пранкер Джокер листування Тищенко Рябошапка

      Пранкер Джокер листування Тищенко Рябошапка

      Пранкер Джокер листування Тищенко Рябошапка

      Пранкер Джокер листування Тищенко Рябошапка

      Пранкер Джокер листування Тищенко Рябошапка

      Пранкер Джокер листування Тищенко Рябошапка

      Пранкер Джокер листування Тищенко Рябошапка

      Пранкер Джокер листування Тищенко Рябошапка

      Пранкер Джокер листування Тищенко Рябошапка

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Олександр Ткаченко Новини України Новини політики Микола Тищенко Слуга народу Верховна Рада Корупція Руслан Рябошапка
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