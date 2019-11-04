Зрадник на зраднику: пранкер злив листування з Тищенком про зарплати в конвертах нардепам

Пранкер "Джокер" опублікував листування з нардепом від "Слуги народу" Миколою Тищенком. У листуванні пранкер від імені генпрокурора Руслана Рябошапки спілкується з Тищенком про ситуацію всередині фракції, конфлікт нардепа з Олександром Ткаченком та гроші "в конвертах" для "слуг народу".

Початок листування "Джокера" з Тищенком припав на минулий пленарний тиждень Верховної Ради, напередодні секс-скандалу з нардепом від "Слуги народу" Богданом Яременком. Зауважимо, що саме цей пранкер теж від імені Рябошапки спонукав Яременка вибачитися за скандал.

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Ситуація у "Слузі народу"

На початку листування "Джокер" представився Тищенку Рябошапкою і влаштував з ним душевну розмову про події в політиці. Тищенко активно відповідав на повідомлення, в яких описував складу внутрішню ситуацію у фракції "Слуги народу". Нардеп також ділився хвилюваннями про те, що буде з його майбутнім, якщо нічого не зміниться.

Бізнесу пи*дець без мене. Ім'я вбивають у мотлох. Думав, – команда, сім'я, колектив, всі один за одного і просто ху*ю... Дружина плаче, щодня говорить, що мене посадять... Як далі – не розумію,

– скаржиться Тищенко "генпрокурору".

Імідж Тищенка

Він також перелічив зміни, що відбулися в його публічному іміджі як політика, який почав з "дурня" і очевидно, як прогнозує нардеп, закінчиться "Пи*децем".

"Спочатку я – дурень, потім насос, потім наркоман, потім Добкін, потім з АТО-Ярошем за закон 2045-1 зарубався, тепер я "смотрящий" (чутки про те, що Тищенко призначений "смотрящим" за Києвом), скоро в під*раси запишуть", – написав Тищенко.

Скарги на Ткаченка

За його словами, окремий "пи*дець у партії" – колишній гендиректор телеканалу "1+1", чинний нардеп від "Слуги народу" Олександр Ткаченко, наділений "манією величі".

З йодного з листувань із пранкером стає зрозуміло, що так до Ткаченка у "Слузі народу" ставиться не тільки Тищенко. А на слова пранкера, що у Ткаченка нульові шанси перемогти на виборах мера Києва, Тищенко реагує словами про те, що з Ткаченком партія "про*бе вибори в Києві", і розкриває кілька цікавих деталей.

Так, Тищенко заявив, що чутки про те, що він – "смотрящий за Києвом", у медіа запустив саме Ткаченко. Причина – помста за те, що Тищено був проти створення міжфракційного об'єднання "Новий Київ".

"Я йому не підписав його сраний МФО, ну і люди (мажоритарники стрьоманулась), так він побіг до Бродського Міші (власника сайту "Обозреватель" Михайло Бродський). А Бродський – партнер Третьякова Саші (я його виграв на 219-му) – той, що кум Луценка!!! Він же партнер Ткаченка в "1+1", – написав Тищенко.

Нардеп також весь час скаржиться "Рябошапці" на відсутність партійної дисципліни, і пропонує "генпрокуророві" встановити її разом.

Зрадник на зрадникові,

– скаржиться Тищенко на ситуацію у фракції "Слуги народу".

"Зарплати в конвертах"

Після цього листування розгортається на тему "зарплат к конвертах" від керівництва держави народним депутатам. Пранкер намагався вивести Тищенка на відверту розмову про "зарплати в конвертах" і написав, що його однопартійці хотіли писати заяву про те, як Тищенко роздавав зарплату в парламенті, на що "слуга народу" лише уточнив: а чи багато їх було?

Далі "Рябошапка" скаржиться народних депутатів, серед яких – багато зрадників і стукачів. Потім пранкер звертається до Тищенка з питанням:

"Бля*ть, ти розумієш рівень пі*арасів після того, як їм дали бабуки (видали "зарплати в конвертах")? Людей 20 пішли зливати інфу і стукачити – ті, хто взяв головне".

Тищенко на це відповідає: "Я в школі на уроці історії запитав у вчителя: "Чому не втримали Україну?". Він говорив: "Я маленький, не розумів... ось, с*ка, розумію".

"Рябошапка" написав Тищенку, що його могли записати на відео в момент, коли нардеп роздавав гроші. Пранкер попросив Тищенка вигадати щось, щоб особисто не роздавати депутатські гонорари. Нардеп просить поради, як це зробити: "Скажи, пліз, поміняю тактику". Тищенко також намагався з'ясувати у "Рябошапки", хто конкретно з однопартійців на нього доніс.

Скандал з Медяником

Розмова пранкера і Тищенка зайшла і про нардепа В’ячеслава Медяника, який нещодавно попався на листуванні, в якому обговорював, як планує через прокурорів вирішити питання з "океаном" і "цукром". Нагадаємо, що Медяника не виключили з фракції, інцидент залишили безкарним. Тищенко пише "Рябошапці", що Медяник стояв перед ним на колінах, намагаючись пояснити, що справи йдуть по-іншому.

Окрім того, у переписці мовиться про вимагання Медяником і Юрієм Корявченковим ("Юзіком" з Кварталу) 600 тисяч доларів з підприємства у Кривому Розі. Їх нібито записали на аудіо. Це аудіо нібито вже опинилось у олігарха Ігоря Коломойського.

Скріншоти листування "Джокера" і Миколи Тищенка: