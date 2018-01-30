Зрадники серед нас: як голова іноземних громадських організацій працює на Росію

Гроші не пахнуть для багатьох українців – Свєти Лободи, Монатіка, Куйок та інших артистів, які хочуть згадувати про свій "патріотизм" лише, коли їм треба розпродати квитки на концерт у Києві.

І серед спортсменів таких багато. Візьмемо того ж самого Усика, який до Онуфрія на поклон ходить, каже про свою любов до України, але виходить у футболці російського православно-фашистського бренду "Бойова Русь".

І у цих людей нема ніяких комплексів щодо таких вчинків. "Ми не політики", – кажуть вони. А справа в тому, що звичайний народ – теж не політики. Але життя змушує нас розставляти пріоритети. Інакше ми не збережемо ані державу, ані власну громадянську гідність.

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Розповім вам зараз про людину, яка давно поїхала з України, та робить все, щоб його рідне місто – Вінниця – було під окупантами.

Російські терористи у 2014-му році створили організацію "Рух за мир у Європі". До неї одразу вступили багато ватних ГО по всіх країнах ЄС. Здебільшого їх очолювали росіяни, які давно емігрували до ненависної їм "гейропи". Але українці серед таких людей теж були. Наприклад, Сергій Бардашов, що називає себе командиром (навіть не очільником) гуманітарного батальйону Mobius, що діє у Ірландії та Сполученому Королівстві. Звісно, діяльність цього руснявого адепта цілком "законна" – він очолює дві громадські організації – культурно-історичний центр "Мебіус" та Humanitarian battalion Irelan&UK. Як гадаєте, цей чоловік – росіянин? Фіг там. Вінниця, вулиця Андрія Первозванного, 16. Але живе діяч у Дубліні, тобто там, де "русский мир" його ніяк не чіпатиме.

Займається він тим, що збирає гроші "на допомогу" дітям з окупованих територій, але при цьому "волонтери" розвозять не лише продукти мирним мешканцям "ЛНР" та "ДНР", а ще й спорядження бойовикам.

Але ж то ще зовсім не все. Бардашов отримує тисячі фунтів від РФ щомісяця за ведення груп у соціальних мережах. Як то пишуть у матеріалах карної справи, "вказана особа, використовуючи стійку ієрархічну систему інформаційних сторінок/спільнот/груп (близько 70 груп у соцмережах), які є централізовано керованими з його основних персональних акаунтів".

Словом, займається посібник терористичного режиму тим, що просуває бренди "ЛНР" та "ДНР" у світі, а також масштабно розповідає жителям Ірландії та Великобританії про "кривавий режим" в Україні.

Бардашов разом із іншими завербованими російськими шпигунами-діячами постійно долучає людей до своїх акцій – члени громадської організації чи не кожного дня проводять масові заходи у Дубліні, щоб звернути увагу на "злочини проти Донбасу".

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