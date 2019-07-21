"Зразу лягай": квартирні злодії з вікна вистрибнули прямо до рук правоохоронців у Одесі – відео

В Одесі на вулиці Заболотного двоє чоловіків проникли до однієї з квартир на другому поверсі. А коли почали тікати через вікно, їх миттєво зловили поліцейські.

За інформацією прес-служби Нацполіції в Одеській області, правоохоронцям про зловмисників розповіла жінка. За її словами, вона побачили, як двоє невідомих проникли до квартири на другому поверсі. Згодом поліцейські встановили, що ті проникли до квартири, пошкодивши пластикове вікно.

Зверніть увагу! Як вберегтися від квартирних злодіїв

На місці інциденту поліцейські виставили кордон периметром будинку. Крім того, двоє правоохоронців піднялися до квартири та подзвонили. Горе-крадії, зі свого боку, налякавшись, вирішили тікати через вікно, але на дворі на них вже чекали патрульні.



Зловмисники вистрибнули з вікна прямо в руки правоохоронцям



У квартирі ж поліцейські побачили гармидер, також ту вони знайшли приладдя, за допомогою якого зловмисники проникли до квартири.

До слова, нещодавно в Одесі зловмисники залізли до квартири шахіста Станіслава Богдановича. Звідти вони винесли всі трофеї спортсмена: їхня вартість становить щонайменше 25 тисяч доларів. Зауважимо, що пограбування сталося після міжнародних змаганнях, на яких шахіст отримав великі грошові призи.