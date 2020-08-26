Нормандську зустріч радників глав держав, що мала пройти 28 серпня в Парижі, скасували. Чому переговори не відбудуться і за яких умов пройде зустріч нормандської четвірки, – в нашому матеріалі.

Демарш Росії

На переконання спостерігачів, Росія навмисне зірвала зустріч радників лідерів нормандської четвірки. Як розповів 24 каналу співголова ГІ "Права справа" Дмитро Снєгирьов, заступник глави адміністрації президента Росії Козак намагається мінімізувати дипломатичну активність України щодо мінського формату. Адже Київ неодноразово говорив про перегляд мінських домовленостей або взагалі виходу з них.

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На думку експерта, Росія хоче зосередити всю увагу і відповідальність України винятково на нормандській зустрічі. Зокрема, на домовленостях, які підписував президент Зеленський у грудні 2019 року в Парижі.

Демарш Росії відбувся після заяви Зеленського про підписання документів щодо закінчення війни саме на переговорах глав держав "норманду". Кремль ставить жорсткі умови: зустріч лише за умови виконання Україною домовленостей 2019 року. Тобто імплементація так званої формули Штайнмаєра і надання ОРДЛО особливого статусу,

– вважає Дмитро Снєгирьов.



Кремль шантажує Україну домовленостями в Парижі в 2019 році / Інфографіка 24 каналу

Представник України в ТКГ Денис Казанський нагадує: Дмитро Козак ще місяць тому написав хамського листа, в якому повідомив, що відмовляється брати участь у переговорах радників. І після цього російська делегація стала робити все, щоб ці переговори зірвати.

Спочатку формальним приводом для зриву Кремль вибрав постанову Верховної Ради про місцеві вибори, в якому РФ названа агресором. Росіяни заявили, що вона суперечить мінським угодами і зажадали, щоб Рада його скасувала. Фактично застосували відвертий шантаж і погрожували повністю заблокувати переговори, якщо Україна не виконає умови Москви,

– підкреслює Денис Казанський.

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Чому зустріч радників скасували і що сказав Зеленський

Зустріч радників у Парижі 28 серпня мала стати першою із трьох. Президент Володимир Зеленський повідомляв, що після зустрічі радників глав держав будуть переговори міністрів, а тоді – лідерів країн.

25 серпня зустріч радників скасували. За повідомленням Офісу президента, через термінове відрядження радника президента Франції Еммануеля Бонна.

Росія називає свою причину. Сторони не можуть погодити проєкти підсумкових документів та мають інші розбіжності.

Водночас президент Зеленський в інтерв’ю телеканалу Euronews зауважив, що за результатами другої нормандської зустрічі є високий шанс закінчення війни. Він висловив сподівання, що нормандська четвірка збереться якомога швидше – у 2020 році.

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Що буде з переговорним процесом по Донбасу

Дмитро Снєгирьов зазначає: Кремль не цікавлять мінські домовленості. Там розуміють, що з виходом Кучми з Тристоронньої контактної групи мінські угоди фактично втратили свою актуальність. Відповідно, в України з’явився простір для дипломатичних маневрів. Заяви Кравчука про особливий характер самоврядування в ОРДЛО нікого в Росії не цікавлять.

Кремль показує: зустріч тільки в форматі президентів і на умовах РФ. Росія зіграла на спробах Зеленського показати, що він виступає президентом миру. Зокрема, що на наступній зустрічі в нормандському форматі будуть зрушення щодо розв’язання збройного конфлікту,

– зауважує Снєгирьов.

Тому, вважає експерт, зустрічі радників не буде. А лише міністрів закордонних справ і глав держав. На думку Дмитра Снєгирьова, наприкінці вересня переговори у нормандському форматі можуть відбутися.

Росія, говорить експерт, розраховує на проведення місцевих виборів в ОРДЛО уже 25 жовтня – одночасно з виборами по всій Україні. І вимагатиме від нас призначення виборів. Але, зауважує він, призначити вибори в ОРДЛО 25 жовтня нереально. Не виключено, що Верховна Рада ухвалить окрему постанову з іншою датою виборів. Хоча такий крок знизить суб’єктність України.



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Денис Казанський зазначає: Леонід Кравчук спробував піти на компроміс і звернувся до парламенту з проханням прибрати з постанови пункт про вибори 25 жовтня, який не влаштовує Росію. Але росіяни все одно зірвали зустріч радників попри ці поступки. Бо в ні в якому мирному врегулюванні не зацікавлені.

Мета Росії – не залагодити конфлікт на Донбасі, а легалізувати в Україні свої окупаційні адміністрації в Донецьку і Луганську. Вибити для них офіційний статус. Тому ніякі компроміси і поступки не допоможуть,

– підкреслює Денис Казанський.

При цьому він сподівається, що з нинішнього демаршу Росії, представник якої демонстративно відмовився їхати на мирні переговори, будуть зроблені відповідні висновки.