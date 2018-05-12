Зрив матчу "Шахтар" – "Верес": рівняни просять перенести гру через отруєння гравців, УПЛ – проти

Матч 31 туру УПЛ між донецьким "Шахтарем" та рівненським "Вересом" на межі зриву. Рівненська команда просить про перенесення гри через отруєння 9 футболістів, у той час як УПЛ вимагає, щоб гра була проведена.

Як повідомили сайту "24" у керівництві "Вересу", через отруєння 9 футболістів, здоровими станом на 12 травня залишилося усього 9 гравців, і керівництво клубу не вбачає можливості взяти участі у грі. Відтак вони звернулися до Дирекції УПЛ щодо переносу матчу проти донецького "Шахтаря", який мав відбутися у Харкові 13 травня, на пізніший термін. Окрім того, команда прийняла рішення повернутися до Львова, де вона тимчасово базується.

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"О 17:00 команда залишила Харків. При цьому у "Вересі" вважають ці обставини форс-мажорними, адже клуб не міг передбачити цієї ситуації, і в короткий термін не мав можливості усунути наслідки цих обставин", – заявили у клубі.

Нагадаємо, згідно з п.16 ст.9 Регламенту змагань "У разі виникнення форс-мажорних обставин рішення щодо дати проведення матчу ухвалює Дирекція".

Однак в УПЛ відмовили "Вересу" у перенесенні матчу.

"Розглянувши запит ФК "Верес", Дирекція УПЛ висловлює жаль щодо погіршення стану здоров’я футболістів основного складу команди. Проте, в зв’язку з тим, що станом на сьогодні у списку заявлених футболістів ФК "Верес" перебуває 63 особи, а до початку матчу залишається більше 24 годин, наведені обставини не можуть бути визнані Дирекцію УПЛ як форс-мажорні", – йдеться в заяві на сайті УПЛ.

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Відтак чи відбудеться матч у Харкові 13 травня, його перенесуть на пізніший термін чи "Вересу" зарахують технічну поразку через неявку – стане відомо згодом.