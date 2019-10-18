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      Зрив опалювального сезону на Львівщині: у двох містах оголосили надзвичайну ситуацію

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      Мешканці Нового Роздолу і Новояворівську можуть залишитись без тепла
      Мешканці Нового Роздолу і Новояворівську можуть залишитись без тепла / Ілюстративне фото

      У двох містах Львівської області – Новому Роздолі і Новояворівську початок опалювального сезону знаходиться під загрозою зриву. Місцева влада запевняє, що вирішить проблему найближчим часом.

      Питання збільшення обласного резервного фонду для врегулювання цієї надзвичайної ситуації винесуть на засідання Львівської обласної ради. Про це повідомив голова Львівської обласної державної адміністрації Маркіян Мальський.

      Важливо: У яких містах України уже розпочався опалювальний сезон

      Глава ОДА запевнив, що тепло у будинках буде, але більша частина роботи ще попереду.

      Відзначимо, що очільник уряду Олексій Гончарук нагадав, що у кожному конкретному випадку рішення про початок опалювального сезону приймають місцеві органи. Він також додав, що оскільки зараз середня темперартура повітря в Україні не опускається нижче +8, опалення можуть не включати.

      Прем'єр-міністр також повідомив, що в іншому проблемному місті – Смілі, що на Черкащині, уряд і місцеві органи вирішили питання щодо початку опалювального сезону.

      Актуально: Опалювальний сезон в Україні традиційно стартує складно, – Гончарук

      Коли починається опалювальний сезон?Опалювальний сезон в Україні зазвичай розпочинається 15 жовтня. Проте, у помешкання тепло подають за умови, що протягом трьох днів середньодобова температура опускається нижче +8 градусів.

      Але у кожному регіоні органи місцевого самоврядування самі вирішують, коли і де вмикати опалення. Так, у більшості міст України вже почали опалювати об'єкти соціальної сфери. Неопаленими садочки і школи залишилися лише у Чернівецькій, Одеській, Херсонській, Запорізькій та Харківській областях.

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Новини Львова Опалювальний сезон Надзвичайні ситуації
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